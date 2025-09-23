Omega 3 vegetal, una opción más sostenible y benéfica para la salud

El omega 3 se ha convertido en uno de los nutrientes más estudiados y recomendados por sus múltiples beneficios para la salud. Cuando se habla de este ácido graso esencial, la mayoría de las referencias suelen centrarse en fuentes marinas como el pescado, pero también existen fuentes vegetales que tienen los mismos resultados.

En entrevista con La Razón, la doctora María Fernanda Elías, Lead Scientist & Sustainability Champion, DSM Firmenich LATAM, especialista en nutrición y suplementación basada en plantas, y el doctor Daniel Jacobo Velázquez, Decano Asociado de Investigación en el Tecnológico de Monterrey y asesor científico de Birdman, explican el origen y los beneficios de consumir omega 3 vegetal.

El Tip: El cerebro “bebe” omega 3 constantemente: alrededor del 85% de la masa cerebral está compuesta por grasa como el DHA.

“Es un nutriente esencial, pero el cuerpo no tiene la capacidad de producirlo, entonces la única manera en que lo podemos tener en el cuerpo es a través de la dieta o bien a través de la suplementación. Nos ayuda en diferentes procesos fisiológicos. Por ejemplo, el 85 por ciento de la masa del cerebro es grasa… el omega 3 es líquido a temperatura ambiente, es un aceite que estando en el cerebro ayuda muchísimo a la señalización cerebral”, señaló el doctor Daniel Jacobo Velázquez.

Asimismo, explicó que este nutriente es fundamental para prevenir enfermedades cardiovasculares, entre otras. En el caso de los niños, se ha relacionado que un consumo adecuado ayuda a un mejor desarrollo cognitivo y a prevenir el déficit de atención.

El especialista indicó que también es benéfico para las mujeres antes, durante y después del embarazo. En etapas ya más adultas ayuda contra el deterioro cognitivo de las funciones mentales.

El Dato: Las algas son la fuente original de omega 3: los peces no producen este ácido graso por sí mismos, lo obtienen al alimentarse de microalgas.

Además de los pescados como salmón, atún o bacalao, el omega 3 se puede encontrar en el aceite de las algas marinas y se obtienen las mismas propiedades que el ácido grasoso que proviene de origen animal, además de que es responsable con el ambiente porque se evita el consumo directo del pez, de acuerdo con el doctor.

Por su parte, la doctora María Fernanda Elías señaló que para que todos los nutrientes de este aceite sean aprovechados por el organismo se debería consumir al menos tres veces a la semana pescado, pero una manera más sencilla de ingerirlo es a través de la suplementación.

Las algas marinas son la fuente principal del omega 3. Fotos›Freepik y Especial

“Es una opción más sustentable. Las recomendaciones van a depender de la fase de la vida, pero cuando hablamos de adultos en general, alrededor de 500 miligramos a 1 g de omega 3 por día es lo que generalmente se recomienda. Y esta suplementación puede ser hecha en cualquier momento del día, pero idealmente siempre junto con alimentos, porque entonces nuestro cuerpo aprovecha mejor este suplemento”, explicó la especialista en nutrición.

Además, María Fernanda Elías subrayó que se trata de un consumo a que dura largo tiempo para poder ver resultados: “En los suplementos no hay necesidad de interrumpir. Podemos tomarlos todos los días. Incluso los estudios demuestran que los beneficios son siempre a largo plazo”.

El omega 3 se puede consumir en cápsulas o aceites, con los mismos resultados. Fotos›Freepik y Especial

También aclaró que una de las creencias de consumir suplementos es que hacen ganar peso “y esto realmente es un mito… y de la misma manera el omega 3 es un ácido graso que va en una cantidad muy pequeña que no es un agente que va a generar un aumento de peso”, explicó la especialista.

Finalmente, recalcó que el omega 3 de algas no tiene el riesgo de contaminación por metales pesados como el mercurio. “Los doctores se sienten mucho más seguros de prescribir un omega 3 de algas porque no hay este riesgo de contaminación”, concluyó la doctora.

Los omega 3 en aceite de algas ayudan a mejorar el estado de ánimo y aliviar síntomas de trastornos mentales.