Calendario lunar para cortar el cabello: Las mejores fechas para cortar el pelo y que crezca bonito

Calendario lunar para cortar el cabello: Las mejores fechar para cortar el pelo y que te crezca bonito

Octubre ya llegó y a él algunas de las lunas más hermosas que podremos disfrutar este año. Pero antes de que el cielo nos deslumbre con su magia, es importante aprovechar ciertas energías que estarán muy presentes en estos días y que podrían ser beneficiosas para que consigas un cabello largo y hermoso.

Si quieres saber el calendario lunar al comenzar el mes para conocer cuándo es mejor cortarse el cabello, entonces no querrás perderte las fechas clave que te compartimos a continuación. ¡Toma nota y deslumbra al mundo con una melena saludable!

Octubre comenzó y, junto a él, llega una etapa ideal para aprovechar la energía lunar en favor de tu cabello y tu belleza. Toma en cuenta que este mes las distintas fases de la Luna ofrecen oportunidades únicas para lograr que tu melena crezca más rápido, se fortalezca o conserve su forma por más tiempo.

Del 1 al 15 de octubre, los días estarán marcados por una fuerte carga energética que podrás canalizar si eliges el momento adecuado para cortarte el pelo o depilarte.

Durante este periodo, varias fases lunares importantes influyen directamente en el crecimiento y la salud capilar. Te lo explicamos a continuación:

El 7 de octubre tendremos la Luna Llena, seguida por el Cuarto Menguante el día 13, la Luna Nueva el 21 y, finalmente, el Cuarto Creciente el 29. Cada una de estas etapas trae beneficios distintos que puedes aprovechar según tus objetivos.

Por ejemplo, si deseas que tu cabello crezca más rápido, lo ideal es cortarlo durante el Cuarto Creciente. Pero, si buscas que crezca más fuerte, abundante o con volumen, la Luna Llena será tu mejor aliada.

Por otro lado, si prefieres que tu corte dure más tiempo o que el crecimiento sea más lento, el Cuarto Menguante es el momento perfecto. Además, esta misma fase es ideal para realizar depilaciones, ya que el vello tardará más en volver a aparecer.

Toma nota de las fechas clave del calendario lunar para cortar el cabello

Aquí te compartimos algunas fechas clave de octubre para que las tengas en cuenta a la hora de realizarle algún cambio a tu pelo:

1 y 2 de octubre : Días recomendados para cortar el cabello si quieres estimular su sano crecimiento.

6 y 7 de octubre : Momentos ideales para lograr que el cabello crezca con mayor rapidez.

15 de octubre : Fecha perfecta para fortalecer el pelo y favorecer su densidad y abundancia.

Del 12 al 14 de octubre : Si buscas que el corte dure más o que el cabello crezca lentamente, estos días son los más indicados para que ocurra.

13 y 14 de octubre: Son las fechas recomendadas para una depilación más duradera, aprovechando la influencia del Cuarto Menguante.

Recuerda que, según la tradición del calendario lunar, alinear tus rutinas de cuidado capilar con las fases de la Luna puede ayudarte a obtener mejores resultados, siempre y cuando seas constante y elijas los días adecuados.

Esperamos que estas fechas te sean útiles para planear tu rutina de embellecimiento capilar de este mes.