¿Cuáles son los eventos astronómicos del mes de octubre 2025?

En el mes de octubre se darán nueve increíbles fenómenos astronómicos que podrás disfrutar durante las noches otoñales.

Los eventos astronómicos que llegan durante octubre 2025 son variados, y estos nueve eventos van desde lluvia de estrellas fugaces hasta la superluna que llenará el cielo nocturno de luz por hasta tres días.

De acuerdo con National Geographic, las noches en las que se podrán presenciar estos sucesos en los que los fanáticos de la astronomía podrán admirar el universo serán en estos nueve días en específico:

Estos son los eventos astronómicos de octubre 2025

Si siempre has esperado poder ver la galaxia de Andrómeda la noche del 2 de octubre será posible, pues esta alcanzará el punto más alto aproximadamente a la medianoche. Para poder observar esta galaxia se requiere un telescopio, pero en caso de que te encuentres en un lugar con un cielo oscuro posiblemente puedas ver la galaxia de Andrómeda a simple vista

Además de Andrómeda, durante la noche del 2 de octubre también podrás ver el planeta enano Ceres, pues estará siuado justo frente al sol lo que hará que sea brillante.

Durante la noche del 5 de octubre la luna casi llena y saturno estarán juntos en el cielo al mismo tiempo, pues estarán separados por 3.3 grados.

La luna y saturno alcanzarán su punto máximo a la media noche. Durante este mes y el siguiente se podrá ver el desplazamiento de saturno de este a oeste, y esto terminará el 27 de noviembre.

La luna llena será visible desde el 6 de octubre por la madrugada, pero los días en los que se podrá observar esta superluna con un tinte naranja serán el 7, 8 y 9 de octubre.

La superluna de 2025 será visible durante tres meses consecutivos este año, y la primera será en octubre.

Reciben el nombre de superluna ya que ésta se ve hasta un 14 por ciento más grande de lo habitual, y su brillo aumenta un 30 por ciento pues se encuentra en el punto más cercano a la Tierra.

Si te gustan las lluvias de meteoros entre el 6 y el 8 de octubre podrás observar la lluvia anual de meteoros de las Dracóninas, pero durante la noche del 8 de octubre será el punto máximo de actividad del rastro de polvo del cometa 21P/Giacobini-Zinner.

Aunque este fenómeno quedará un poco opacado por la luna llena, probablemente puedas obserar alguna estrella fugaz durante la noche del 8 de octubre.

Las siete hermanas serán visibles la noche del 10 de octubre, y aunque este grupo de más de mil estrellas pueda verse oculto por la luna gibosa menguante, las estrellas más brillantes del cúmulo estelar de las Pléyades si podrán presenciarse a simple vista.

La galaxia del triángulo alcanzará su punto álgido el 15 de octubre, Messier 33 (M33) es la tercera de las vecinas galácticas de la Tierra, conformado por Andrómeda y la Vía Láctea.

Podrás observar Messier 33 con ayuda de un telescopio, pero también en cielos oscuros podrás distinguir la estructura espiral de esta galaxia.

La luna y venus tendrán un encuentro cercano el 19 de octubre, pues antes del amanecer estarán separados por menos de cuatro grados.

Venus puede parecer una estrella de la mañana o estrella del atardecer ya que sus densas nubes reflejan la luz del sol, convirtiéndolo en el tercer objeto más brillante en el cielo.

El 21 de octubre también se podrá presenciar una lluvia de meteoros, pero esta vez no estarán opacados por la luna.

Durante esta noche las Oriónidas alcanzarán su punto máximo, y esto coincidirá con la luna nueva del 21 de octubre, por lo que en el cielo oscuro podrás presenciar las estrellas fugaces alumbrar el cielo.

Estas estrellas fugaces brillantes son los restos del cometa Halley viajar a gran velocidad, y serán visibles en lugares alejados de las luces citadinas o con la ayuda de un telescopio.

Para cerrar el mes, el 29 de octubre mercurio se encontrará en su máxima elongacion oriental, por lo que podrá ser visible.

Regularmente mercurio queda oculto por el resplandor del sol, por lo que el 29 de octubre, que estará en su máximo punto de separación, podrá ser visto poco después de la puesta de sol.