¿Cuándo y a qué hora es luna llena en octubre de 2025?.

Será una de las superlunas del año

La luna llena de octubre será visible por tres días, y esta vez se verá con un tinte naranja, muy acorde con la época otoñal.

Durante la fase lunar de octubre se verá una luna llena con un tono anaranjado o rojizo, la cuál será visible alrededor de las 3:48 GMT horas horas del 7 de octubre.

A pesar de esto, esta luna tendrá apariencia de luna llena durante el siete, ocho, nueve, y posiblemente desde el seis de octubre ya podrás observar esa forma redonda y naranja en el cielo.

Además, esta vez no sólo se trata de una luna llena, pues a partir de este mes se dará el registro de las superlunas del 2025, que concretamente serán tres:

7 de octubre

5 de noviembre

5 de diciembre

Durante octubre también se verá la luna nueva, por lo que se podrá observar un cielo lleno de estrellas el 21 de octubre.

Ese día se podrá observar la lluvia de Oriónidas, los meteoros que alcanzarán su pico durante la medianoche de la luna nueva.

Las Oriónidas también son popularmente como estrellas fugaces, y estas tienen una actividad moderada de 15 a 70 meteoros por hora.

Estos meteoros, que son restos del cometa Halley, alcanzan una velocidad de 66 kilómetros por segundo, lo que les da el famoso aspecto de estrellas fugaces que conocemos.

Para poder observar mejor la lluvia de meteoros, además de observarlos durante la luna nueva del 21 de octubre, se recomienda estar en un lugar que se encuentre lejos de la ciudad para que el cielo pueda ser más oscuro a la vista.

Calendario lunar octubre 2025 ı Foto: Especial

¿Qué es una superluna?

De acuerdo con la Nasa, una superluna es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la luna llena coincide con el punto más cercano que tiene su órbita elíptica alrededor de la tierra, y esto se conoce como perigeo.

Aunque el término superluna no es oficial, este se utiliza para señalar que la luna llena se encuentra al menos al 90 por ciento del perigeo.

Estas superlunas únicamente tienen avistamiento de tres y máximo cuatro veces al año, y estas siempre aparecen de manera consecutiva.

Durante cada órbita de 27 días alrededor de la Tierra, la Luna alcanza tanto su perigeo, a unos 363 300 km (226 000 millas) de la Tierra, como su punto más lejano, o apogeo, a unos 405 500 km (251 000 millas) de la Tierra Nasa



Esto hace que la luna llena se vea más grande y más brillante, y aunque no es tan perceptible a simple vista, esto si se puede comparar en fotogtafías.

Las fases lunares de octubre del 2025 serán: