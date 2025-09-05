¿Cuándo empieza el otoño en 2025? Este es el DÍA EXACTO del cambio de temporada

Este es el DÍA EXACTO en que comienza el otoño en México.

“En otoño las hojitas de los árboles se caen…”, cantábamos cuando éramos niños al recibir el otoño, una época caracterizada por la llegada de los climas frescos, justo antes del frío del invierno. Pero, ¿cuándo exactamente es el inicio de esta temporada?

El otoño es una temporada que, culturalmente, está asociada con colores cálidos, de amarillos a marrones, así como con vestimentas que, poco a poco, se alistan para el descenso de temperaturas.

Otoño es característico con sus hojas crujiendo. ı Foto: Dominio Público

Asimismo, es la temporada que significa el fin de las vacaciones y la bienvenida a la recta final del año, es decir, al Día de Muertos y/o Halloween (en México y el mundo, respectivamente), y la cercanía con la Navidad.

Te decimos qué día exactamente empieza el otoño para que tomes nota y vayas preparando tu outfit para el frío, o simplemente para que sacies tu curiosidad sobre temas climatológicos.

Este es el DÍA EXACTO en el que comienza el otoño

Como decía la canción, en otoño las hojitas de los árboles se caen. Sí, es verdad, las hojas de los árboles caducifolios comienzan a caer, por lo que las vemos regadas en el piso, tapizando el suelo con sus colores café y amarillos.

Las hojas caídas son un símbolo del otoño. ı Foto: Dominio Público

Además, comienza a llegar el frío, poco a poco, y las lluvias comienzan a despedirse. Así que es momento de cambiar los outfit, sacar algunas cobijas y recibir el frío.

Pero ¿cuándo comienza el otoño? Esta temporada es la que sigue al verano, que termina en septiembre.

Los atuendos en otoño se caracterizan por sus colores neutros y sus texturas pesadas. ı Foto: Dominio Público

Entonces, ¿cuándo llega el otoño en México? En nuestro país, esta temporada comienza el lunes 22 de septiembre, con el equinoccio de otoño, un fenómeno que marca el momento en el que el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración, con lo que dan paso a un cambio gradual en el clima hacia días más cortos y noches más largas.

Así que será hasta la última semana de septiembre que comenzará el otoño en nuestro país, por lo que aún quedan varios días de verano y sus característicos climas soleados y lluviosos.

Otoño es sinónimo de colores amarillos a marrones. ı Foto: Dominio Público

Pero ¿qué más es característico del otoño? No solo la despedida del año, sino también diferentes celebraciones culturales en México y el mundo. En nuestro país, el ya mencionado Día de Muertos. En Estados Unidos, es característico el Día de Acción de Gracias, mientras que, en Asia, se celebra la Fiesta del Medio Otoño.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am