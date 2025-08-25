¿Cuándo se acaba el verano del 2025? Este es el día EXACTO del fin de este periodo

Este es el día EXACTO en el que termina el verano de 2025.

El verano es la época favorita de muchas personas, especialmente para los estudiantes. No es para menos: es un periodo de vacaciones, descanso escolar, relajación y, en ocasiones, playa, mar y arena. Sin embargo, todo tiene un fin, y el verano termina para dar paso al otoño y comenzar la recta final del año.

Para algunos, el verano no es tan agradable, pues no todos tienen la oportunidad de salir de vacaciones, o bien no les agradan los climas húmedos y lluviosos que también son característicos de esta época del año.

Se termina el verano con sus ambientes paradisiacos. ı Foto: Pixnio

Sea cual sea el caso, el verano está por terminar, y aquí te decimos cuándo finaliza para que lo apuntes en tu calendario y tomes nota de cómo será el clima en los próximos meses, ya sea para que planees tus vacaciones, prepares tus outfits o simplemente sacies tu curiosidad.

Este es el día exacto en el que termina el verano del 2025

El verano no es solo una estación del año, sino que también se ha convertido en sinónimo de vacaciones y relajación. ¿El motivo? Sus climas calurosos y sus periodos de descanso, que frecuentemente asociamos con unas vacaciones en la playa.

Playa, sol y arena: íconos del verano. ı Foto: Pixnio

Sin embargo, el verano también es una época muy húmeda, y son frecuentes las lluvias, lo cual no es del agrado de todos, pues en las grandes ciudades provoca inundaciones, tráfico y otros incidentes.

Sea como sea, el verano tiene un fin; termina en septiembre para dar paso al otoño, con un clima ligeramente más fresco y seco.

El verano está asociado con playa y vacaciones. ı Foto: Flickr

Así, el verano, que comenzó el 20 de junio, termina el lunes 22 de septiembre de 2025. Este día comienza el otoño, y se espera que el clima cambie también.

El verano termina el lunes 22 de septiembre de 2025, para dar paso al otoño.

Entonces, ¿es momento de preparar outfits otoñales? ¿Consideras salir de vacaciones en este clima más fresco? ¡Las posibilidades son infinitas!

El fin del verano da pie al inicio del otoño. ı Foto: Wikimedia

¿Y cuándo terminan las vacaciones de verano en la SEP?

El verano no solo es una estación del año calurosa, sino también un momento marcado por vacaciones y descanso, especialmente para estudiantes.

Entre julio y agosto, estudiantes de los tres niveles educativos se encuentran de vacaciones (algunos más tiempo, otros menos). Pero, ¡malas noticias! Estas también tienen un final.

Calendario de la SEP. ı Foto: Especial

Así, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de verano de 2025 terminan este lunes 1 de septiembre.

Este calendario (que agregó una semana adicional conforme a años pasados) rige a los niveles básicos de educación. Algunas instituciones de media superior, como la UNAM o el IPN, manejan fechas diferentes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am