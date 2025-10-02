El Gourmet celebra 25 años de sabor compartido

La señal El Gourmet cumple 25 años en la pantalla latinoamericana y lo hace con la certeza de que la comida es mucho más que una receta: es historia, identidad y una forma de tender puentes. Desde su fundación, el canal se ha convertido en una referencia de la televisión gastronómica, con más de 120 formatos producidos en México y decenas de figuras nacionales e internacionales, que han llevado la cocina a otro nivel.

“El Gourmet nació hace 25 años con la misión de contar la cultura latinoamericana a través de su gastronomía. Y México fue el país que mejor celebró esta idea, quizá porque les encanta hablar y comer en cualquier momento”, afirmó Verónica Rondinoni, directora de producción y programación del canal, en la presentación de aniversario en la Ciudad de México.

Verónica Zumalacárregui es presentadora de Me voy a comer el mundo. ı Foto: Especial

El Tip: Cerca de 20 chefs internacionales han sido parte de los contenidos del canal, destacando figuras como: Zahie Tellez, Sergio Camacho y Toño de Livier.

La ejecutiva adelantó que la señal prepara nuevas producciones, entre ellas el especial Día de Muertos en Pátzcuaro con Verónica Zumalacárregui y la serie Pueblos para comérselos, rodada en comunidades de Hidalgo, Puebla y Querétaro.

La apuesta del canal ha sido ampliar su mirada más allá de la receta. “Hoy El Gourmet no se parece a lo que era hace 25 años. Antes era una receta detrás de otra. Ahora hay viajes, investigación, historia, periodismo gastronómico”, explicó Rondinoni, quien subrayó que las audiencias ya buscan recetas rápidas en redes sociales, pero acuden al canal para encontrar narrativas, contextos y experiencias que los conecten con los sabores.

En esa línea, los chefs que han construido la identidad de El Gourmet reconocen que la televisión les da un espacio único para compartir tradiciones y emociones. Mauricio Romo, creador de Los sándwiches de Roma, lo resumió así: “El objetivo es que cualquiera pueda replicar las recetas en casa. No hay secretos ni trucos ocultos, sólo la esencia de la cocina mexicana llevada a un pan”.

El chef Eduardo Osuna lidera México en 44 platos. ı Foto: Especial

Para Eduardo Osuna, quien lleva más de una década en la señal, la pantalla fue un escaparate para mostrar tanto lo íntimo como lo festivo de la cocina. “En México en 44 platos recorrimos cada estado buscando el platillo ícono. Fue un reto enorme porque todos defienden sus enchiladas o sus moles, pero logramos armar un mapa sabroso del país. La cocina mexicana es memoria, tradición y, sobre todo, un recordatorio de lo que debemos seguir probando”, contó.

La inspiración, aseguró, viene de lo cotidiano. “Cuando ya no se me ocurre nada, regreso a los libros clásicos y redescubro platillos que puedo hacer a mi manera. A veces la innovación está en mirar hacia atrás y reinterpretar”, dijo.

En el mismo sentido, Alex Ruiz, cocinero oaxaqueño, destacó el vínculo entre su origen campesino y su forma de cocinar frente a las cámaras: “Desde niño sembraba maíz y mi madre cocinaba en barro y leña. Esa primera tortilla que salía del comal era un privilegio. Compartir esa experiencia en televisión es un acto de memoria y de identidad”.

En 25 años, El Gourmet ha producido en México 120 series que se traducen en más de 900 horas de programación completamente en español. ı Foto: Especial

Alex Ruiz trasladó esa herencia al formato México en una tortilla y más tarde a Cocina del Pacífico, donde documentó preparaciones desde Chiapas hasta Baja California. “El mercado es mi fuente de inspiración. Ahí están los aromas, los productos, los consejos de las marchantas. No se trata de inventar nada nuevo, sino de juntar ingredientes de otra manera y seguir dialogando con el comensal”, afirmó el chef.

El Gourmet ha logrado que esas experiencias individuales se conviertan en colectivas. “La audiencia no sólo ve un platillo, sino que escucha la voz de una familia, de un pueblo, de una región. Lo que nos guía es el feedback del público, porque al final la comida nos une y lo que queremos es seguir contando historias”, subrayó Rondinoni.

A lo largo de estos 25 años, el importante canal ha acompañado la evolución de la televisión de cocina en un contexto de plataformas y redes sociales, manteniendo su identidad como espacio de referencia. “Las ideas no se acaban: surgen todo el tiempo, en una charla, en un viaje, en un mercado. Mientras haya ingredientes, habrá historias por contar”, concluyó la directora.