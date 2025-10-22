¿Los parches son efectivos para nutrir el cuerpo fácilmente?

El bienestar del cuerpo es una prioridad para las personas y constantemente están en la búsqueda de nuevas alternativas que las ayuden con este propósito para lograr un mejor sueño, tener más energía o recuperarse después de un día largo.

Existen diferentes elementos que ayudan a buscar a tener una mejor salud física y emocional, una alternativa es la de obtener nutrientes a través de parches, que son una forma más sencilla de que el organismo absorba vitaminas, minerales y otros componentes saludables.

Los parches pueden ser más prácticos que las pastillas o suplementos tomados. Pues éstos “parches transdérmicos tienen una ventaja muy clara: se saltan el sistema digestivo. Es decir, los nutrientes se absorben directamente a través de la piel y pasan al torrente sanguíneo, lo que permite una absorción más constante y eficiente. Muchas veces cuando tomamos vitaminas en cápsulas, una parte se pierde en la digestión. Con los parches, eso no sucede”, señaló Lucia Lobeira, CEO de The Everyday Lab.

Además de su eficacia, la comodidad es uno de sus mayores atractivos. “Te lo pones en la mañana y te olvidas. No necesitas cargar con pastillas, ni preocuparte por si tomaste el suplemento con comida o no. Es bienestar… versión minimalista”, aseguró la especialista.

Tipos de parches para cada estilo de vida

Los productos están diseñados para adultos sanos que buscan sentirse mejor en su día a día y hay diferentes parches que te ayudan en distintos ámbitos.

Por ejemplo, hay uno que está diseñado para ayudar a mejorar el sueño que no tiene medicamentos, sino ingredientes naturales como raíz de azufaifo, coptis chinensis, astrágalo y otros extractos herbales que ayudan a relajar el sistema nervioso y apoyar el ciclo natural del sueño.

Parches, opción para nutrir el cuerpo fácilmente ı Foto: IA

“Puedes usarlo cada noche sin problema. Está pensado para un uso prolongado, no genera dependencia, y su efecto dura aproximadamente 8 horas. Es como tener un ritual nocturno, pero sin contar ovejas”, explicó Lucia Lobeira.

Hay otro que es anti nauseas. Lobeira mencionó que éste es ideal para viajes. Está formulado para aplicarse 30 minutos antes de partir y su efecto dura hasta 72 horas. Es decir, ¡te puede cubrir todo un fin de semana de road trip sin mareos! Además, no causa somnolencia como otros productos para náuseas.

Y finalmente hay uno muy novedoso llamado de resaca o anti cruda. Contiene vitaminas del complejo B, antioxidantes y extractos naturales que ayudan a apoyar el hígado, la hidratación y reducir la fatiga. Aunque está pensado para apoyar después de la fiesta, también funciona como un multivitamínico diario para cuando se necesita un boost para impulsar al cuerpo.

¿Cómo usar los parches correctamente?

La aplicación es sencilla: el parche debe colocarse sobre piel limpia, seca y sin vello para asegurar una buena adhesión y absorción. Las zonas ideales son el brazo, la espalda baja o el abdomen, y es recomendable rotar el lugar de aplicación para evitar irritaciones.

“Nuestros parches están formulados con ingredientes naturales, en dosis seguras, y son dermatológicamente aprobados”, aseguró Lucia Lobeira. En caso de enrojecimiento, hay que retirarlo y consultar con el médico.