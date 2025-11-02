Brilla Fest 2025: Estas son las fechas y los costos del festival navideño cerca de la CDMX

Brilla Fest es un festival con temática navideña en el que las personas que asisten pueden disfrutar de decoraciones llenas de luces y escenarios decorados acorde a la épica.

Además de las decoraciones y las luces navideñas, este festival navideño también cuenta con experiencias inmersivas y un desfile escénico de carros alegóricos.

Estos carros alegóricos están iluminados y cuentan con la presencia de 60 actores y bailarines que participan para relatar una historia acompañada de música.

Brilla Fest ı Foto: Brilla Fest

¿Cuándo es Brilla Fest 2025?

El Brilla Fest 2025 de Atlixco, Puebla, comenzará el 14 de noviembre del 2025 y terminará el 3 de enero del 2026, y los boletos estarán disponibles en su sitio oficial y en taquilla.

El festival en el que podrás aborda el Expreso de Nikolaus para dar un paseo en tren también tendrá una atracción nueva, pes ahora los asistentes podrán conocer el Castillo de Nikolaus.

Las funciones se dan en distintos horarios de viernes a domingo, desde las 12:00 horas hasta las 20:00 horas, por lo que es recomendable adquirir los boletos con anticipación y tomar en cuenta el tiempo de traslado.

La sede del Brilla Fest 2025 será Xtremo Parque, que está ubicado en el Aerodrómo de Atlixco, Puebla, en la calle 6 Sur número 1406 de La Trinidad de Tepango, a unos 30 miutos de la Ciudad de Puebla y aproximadamente a tres horas de la Ciudad de México.

Brilla Fest 2025 ı Foto: Brilla Fest

¿Cuánto cuesta Brilla Fest 2025?

Dentro del evento además de las atracciones y las funciones, también se encuentra una zona gastronómica en la que venden platillos tradicionales mexicanos y también platillos internacionales, así como postres y bebidas.

Para poder comprar alimentos dentro del Brilla Fest 2025 es necesario adquirir una pulsera Cashless para poder realizar pago electrónico sin necesidad de utilizar efectivo o tarjetas bancarias.

El costo de los boletos del Brilla Fest son los siguientes: