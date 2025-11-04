La melatonina es una hormona que produce el cerebro, y dicha hormona ayuda a que se pueda regular el ciclo del sueño, ya que al momento en el que esta hormona se libera, esto es una señal para el cuerpo para que sepa que es momento de dormir.

Esta hormona regularmente es liberada cuando comienza a oscurecerse, ya que la luz hace que la producción de melatonina de realentice, y debido a esto, el uso excesivo de pantallas durante la noche puede impedir que se libere melatonina.

Debido a que muchas personas tienen problemas para conciliar el sueño, existe melatonina que es fabricada en laboratorios y es comercializada como un suplemento alimenticio para poder dormir.

La melatonina se comercializa en forma de pastillas, gomitas o líquido e incluso en sprays que pueden rociarse en la cama, y esta es vendida sin necesidad de contar con una receta médica.

La melatonina puede ser un riesgo de muerte ı Foto: Especial

¿Por qué el uso de la melatonina puede ser un riesgo de muerte?

Recientemente se hizo una investigación en el programa de formación de medicina interna SUNY Downstate del hospital Kings County de cuidados primarios, ubicado en Brooklyn, Nueva York.

Dicha investigación arrojó que, entre los 130 mil 828 adultos de edad media diagnosticados con insmonio, las personas que toman melatonina por al menos cinco años presentaban diagnósticos nuevos de insufciencia cardiaca.

A comparación de las personas que no tomaban melatonina para conciliar el sueño, el incremento de diagnósticos de insuficiencia cardiaca era de un 90 por ciento, también señalaba que el 19 por ciento de quienes consumían melatonina fueron hospitalizados por este tipo de problemas.

Asimismo, el estudio arrojó que del grupo de personas que no consumían melatonina tan solo el 6.6 por ciento del grupo comparado fueron hospitalizados por insuficiencia cardiaca.

Con base en esto, la probabilidad de tener un diagnóstico de insuficiencia cardiaca y ser hospitalizados por dicho padecimiento son más del doble en personas que consumen melatonina a largo plazo.

Ante este aumento significativo en la mortalidad con preescripciones de más de 90 días, los expertos recomiendan que el consumo de estas no sea prolongado.

De igual manera, los expertos piden que se realicen más investigaciones, y recuerdan que la melatonina no está indicada para el tratamiento del insomnio crónico.

