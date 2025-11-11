Día Mundial de la Diabetes: La clave de la prevención y hábitos saludables

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo y, para crear conciencia sobre vivir con esta condición y prevenir, cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha impulsada por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La elección de la fecha coincide con el nacimiento del médico e investigador sir Frederick Banting, uno de los descubridores de la insulina en 1921, un avance que cambió para siempre la vida de quienes viven con esta condición.

El Dato: De acuerdo con el Atlas de la Diabetes, en 2050 se estima que habrá 19 mil millones de adultos con diabetes en México. Está entre las 10 países con más casos.

El objetivo de esta jornada es promover la detección temprana, la educación en salud y la prevención de la diabetes, una de las diez enfermedades crónicas no transmisibles que representan las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial.

Puede prevenirse en gran medida con hábitos saludables. Mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de forma regular y evitar el consumo excesivo de azúcares y productos ultraprocesados son medidas clave para reducir el riesgo.

Come de manera saludable. Una opción es pescado, verduras y frutas. ı Foto: Especial

La diabetes puede afectar a las personas en todas las etapas de la vida; existen tres tipos: la diabetes de tipo 1 se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina; la diabetes de tipo 2 —la forma más común— tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física, y la diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo.

441 mil 90 casos de diabetes tipo II diagnosticados en México al inicio de 2025

La diabetes puede dañar los vasos sanguíneos del corazón, además de causar estragos en los ojos, los riñones y los nervios. Las personas con esta condición corren más riesgo de sufrir problemas de salud, como infartos de miocardio, derrames cerebrales e insuficiencia renal; también puede causar pérdida permanente de la visión por daño de los vasos sanguíneos de los ojos.

En México, el número de personas que viven con diabetes ha crecido en las últimas décadas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (2000) y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2022), en el año 2000 se registraban 5.3 millones de casos, pero para 2022 la cifra alcanzó los 14.6 millones de personas diagnosticadas con esta enfermedad.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024, 112 mil 577 personas murieron a causa de la diabetes.

Realiza pruebas constantes para tener un diagnóstico temprano. ı Foto: Especial

El Tip: Se recomienda que las personas mayores de 35 años de edad se hagan pruebas para detectar diabetes una vez cada tres años.

Para prevenir esta enfermedad, de acuerdo con un documento del IMSS, sobre prevención, diagnóstico y tratamiento, se deben seguir las siguientes acciones: alimentación variada y balanceada y aumentar el consumo de verduras, frutas, leguminosas y cereales integrales, así como disminuir la ingesta de azúcares refinados o carbohidratos; realizar actividad física, unos 150 minutos por semana, de moderada-intensa, y evitar otros riesgos como el tabaquismo y el alcoholismo.

Según el mismo documento, el tratamiento para la diabetes incluye no farmacológicos como farmacológicos, y debe ser integral y multidisciplinario.

Incluye siempre verduras en tu desayuno, comida y cena. ı Foto: Especial

En el primero se debe hacer un control metabólico de glucosa, peso, lípidos; tener autocuidado y automonitoreo; fomentar estilos de vida saludable con plan nutricional, actividad física y manejo de estrés y promoción de vacunación.

El segundo debe ser indicado por el médico de acuerdo a cada paciente, pero siempre incluirá las recomendaciones de cambio de estilo de vida.