¿Cómo cuidar tu piel en esta época de frío en invierno?

Con la llegada del invierno, las bajas temperaturas, el viento y la disminución de la humedad ambiental pueden afectar de manera notable la salud de la piel. Durante esta temporada, es común experimentar sequedad, enrojecimiento e incluso irritación, especialmente en zonas más sensibles como el rostro y las manos.

En esta época factores como la calefacción en interiores o los cambios bruscos de temperatura contribuyen a que la piel pierda hidratación con mayor facilidad. Para mantener una piel sana durante esta temporada es fundamental adaptar la rutina de cuidado para evitar molestias y conservar una apariencia saludable y luminosa.

¿Cómo mantener la piel sana en el invierno?

En la rutina para cuidar la piel en la temporada de frío se recomienda como primer paso, tener una buena limpieza, que elimine maquillaje e impurezas de manera profunda. B21 Extraordinaire Gentle Cleansing Foam contiene aceites suaves y activos para preservar el equilibrio natural de la piel, dejándola fresca y suave.

TE RECOMENDAMOS: Naturaleza viva en temporada invernal Cuatro destinos de ríos para desconectarse

Como segundo paso en la rutina, agrega una loción reafirmante con aminoácidos y extractos de plantas, refresca e hidrata a la vez que refuerza el equilibrio de hidratación. Extraordinaire Vivifying Lotion devuelve la luminosidad natural a la piel. Se puede aplicar por la mañana y por la noche.

Y finalmente, aplica una crema que ayude mantener la estructura de la piel, restaurando su resistencia, firmeza y luminosidad. Extraordinaire Absolute Youth ayuda contra los signos de edad, pérdida de elasticidad y opacidad.

Cuida tu piel en el invierno ı Foto: Especial

Otros consejos para cuidar la piel en el invierno

Refuerza la hidratación. En esta temporada la piel pierde más agua, además de las cremas y productos consume líquidos, aunque haga frío debes mantener una ingesta adecuada de líquidos.

Evita el agua muy caliente. Aunque los baños calientes resultan reconfortantes, pueden eliminar los aceites naturales de la piel. Opta por agua tibia y limita el tiempo de exposición para evitar resequedad.

Protector solar. Aun en invierno, los rayos UV siguen presentes e incluso se intensifican en lugares fríos y elevados. Aplica protector solar todos los días, especialmente si estarás al aire libre.

Cuida tus labios y manos. Son las zonas que más rápido se resecan. Utiliza bálsamos labiales con ingredientes nutritivos y cremas para manos varias veces al día para evitar grietas y descamación. Para las manos hay una opción que es Atoderm Aceite de Ducha de Bioderma, que es aceite formulado para pieles secas para restaurar el confort y la suavidad de la piel desde la primera aplicación.