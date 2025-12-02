Rutina efectiva para cuidar tu piel y lucir saludable después de los 30 años

Mejores rutinas e ingredientes para lucir una piel radiante y joven después de los 30 años

La piel es el órgano más grande del cuerpo y nuestra principal barrera protectora. Por ello, cuidarla es fundamental, especialmente a partir de los 30 años, cuando el proceso de envejecimiento comienza a ser más visible.

¿Sabías que las mexicanas integran más cosméticos en su rutina en comparación con el resto de los países latinoamericanos?

Un estudio reciente realizado por Avon a nivel Latinoamérica reveló que, en promedio, las mexicanas integran más cosméticos en su rutina en comparación con el resto de la región. Mientras que el promedio latinoamericano utiliza tres productos, las mexicanas superan esta cifra, buscando activamente rutinas e ingredientes para lucir una piel radiante y saludable.

Campaña Obvio que Avon con nuevos productos e ingredientes para la piel ı Foto: Especial

En cuanto al costo de la vida, el estudio Sácate la Duda “El Futuro de la Belleza” reveló que 9 de cada 10 mexicanas han ajustado su rutina, optando por productos multifunción (46 por ciento) y la búsqueda de artículos con descuentos (44 por ciento) como estrategia inteligente para mantener el autocuidado.

“México es el país, salvo Colombia, donde la migración a marcas más económicas es la menor de todas las regiones. Es decir, las mexicanas continúan valorando e intentando obtener las marcas más habituales que han estado utilizando”, dijo Adrián Kohan, director de Gente Demente, grupo de investigación de mercado.

El 60 por ciento de las mujeres mexicanas buscan cuidarse, verse bien y jóvenes, en comparación con las mujeres de Argentina, Chile y Perú que buscan verse saludables.

El cuidado contra el envejecimiento comienza a una edad muy temprana, pues las mujeres comienzan a utilizar productos antienvejecimiento antes de los 30 años. “El 38 por ciento de las mujeres entre 41 y 50 años declararon que comenzaron a cuidarse antes de sus 30, pero el 66 por ciento de las mujeres menores de 30 años indican que comenzaron a pensar en el antienvejecimiento durante su adolescencia”, destacó Adrián Kohan.

Ahinoam Uscanga, Gerente de Categoría Maquillaje y cuidado facial para Avon ı Foto: Especial

Rutinas de skincare para el cuidado de la piel antes de los 30 años

Conoce cuáles son los ingredientes y los productos para armar una rutina efectiva de skincare para tener una piel sana y rejuvenecida.

“En skincare tenemos diferentes tecnologías, desde los ingredientes básicos que todo el mercado conoce como: el Ácido Hialurónico, Vitamina C, pero también tenemos una tecnología formulada, patentada y descubierta por Avon: el Protinol, el cual regresa el colágeno a la piel en 7 días a partir de que lo comienzas a usar”, dijo Ahinoam Uscanga, Gerente de Categoría Maquillaje y cuidado facial para Avon, en entrevista con La Razón.

También destacó que “para todos los productos existen rutinas especializadas, que van desde la limpieza, la hidratación de la piel y la protección solar, que ayudan a tener una rutina completa”.

Rutinas de skincare para lucir una piel saludable ı Foto: Freepik