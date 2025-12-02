Salud y sustentabilidad: Estufas ecológicas reducen el uso de leña y contaminación

Mitigar la contaminación es un gran reto, por eso diversas acciones pueden hacer el cambio, con la implementación de tecnologías sustentables y amigables con el medio ambiente.

Una de las iniciativas para este objetivo es la de Ecolife Conservation, organización activa en el país desde 2017, con la que ha logrado beneficiar a más de 70 mil personas en 809 localidades en Michoacán, Estado de México y Querétaro.

Se trata del proyecto Tsasú, el cual consiste no sólo en la educación ambiental, sino también en la instalación de estufas que disminuyen el uso de leña, así como la emisión de CO₂.

Ecolife Conservation instaló su estufa eficiente de leña número 16,000 en la comunidad de Santa María de los Ángeles, Tlalpujahua.

Construcción de la estufa Patsari número 16000 ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

Esta acción no solo ayuda contra la contaminación del ambiente, sino también a la preservación de la mariposa Monarca en Michoacán, y la salud de las familias.

Gabriella Rosato, coordinadora de desarrollo corporativo de Ecolife, habló sobre las emisiones de carbono que reducen las estufas Patsari, y cómo esto ayuda a la reserva de la Mariposa Monarca en Michoacán.

“Las estufas eficientes de leña reducen de hasta un 40 a 50 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero. Una Estufa Patsari disminuye de 4.5 toneladas por año las emisiones de gases efecto invernadero, esto mejora la calidad del aire, con esto no hay un incremento en las temperaturas. Esto permite que el clima en la reserva se mantenga idóneo para que la mariposa monarca pueda seguir haciendo sus migraciones”, dijo la coordinadora de desarrollo corporativo en entrevista con La Razón.

Eduardo Ramírez, director de operaciones de la organización destacó que el proyecto pretende llegar a 37000 hogares alrededor de la reserva de la mariposa monarca. “Estamos casi cerquita de la mitad de lo que pretende ser el proyecto”, añadió.

La salud en las familias

A nivel salud, la doctora Magda Karina Salazar Hernández destacó que cocinar con leña ocasiona graves afectaciones a los pulmones, por lo que las estufas Patsari, al no emitir humo al interior de los hogares, previenen padecimientos respiratorios y quemaduras.

“He visto que la piel de algunas personas se ha visto más deteriorada por el humo, incluso hay casos hasta de quemaduras”, dijo Salazar.

Equipo de Ecolife durante la construcción de la estufa Patsari ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

Construcción y beneficios de la Estufa Patsari

La señora Elizabeth, beneficiaria de la Estufa número 16,000, expresó que le llamó la atención el proyecto porque gastan menos leña, lo que representa un ahorro significativo para ella y su familia.

El equipo de constructores de Ecolife explicó que el diseño de las estufas permite ser más seguras, debido a que las familias no se exponen al fuego ni al humo, evitando accidentes.

Adrián Catana García, gerente de construcción, explicó que la construcción de la estufa requiere de 14 materiales, “en este caso hablamos de 38 tabiques rojos o ladrillos, un bulto de mortero de 50 kg, 4 botes de arena de 19 lts, 3 botes de grava, un bote de barro, un comal grande, 2 comales pequeños, 4 tubos para chimenea, un protector para chimenea, un sombrero o gorro y un chahuaco base, una celosía, por último una placa con el logo de Ecolife”.