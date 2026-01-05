¿Cómo maridar la Rosca de Reyes con vino para cerrar tus fiestas con elegancia?

La llegada de los Reyes Magos y la rosca no sólo representan el cierre del ciclo festivo de invierno, sino que constituye uno de los rituales más entrañables de las familias mexicanas. El chocolate caliente es la bebida que más acompaña esta tradición, sin embargo, puedes encontrar una nueva experiencia culinaria si combinas rosca con vino.

La Rosca de Reyes, con sus notas de azahar, mantequilla y frutas cristalizadas, también exige una copa de vino, pues su combinación se remonta a años de historia.

Para entender esta armonía, es necesario mirar hacia atrás. La rosca tiene sus orígenes en la época romana como un pan rústico elaborado con higos y dátiles. “Esta tradición es retomada en Francia y España, donde adopta el sentido católico que finalmente llega a nuestro país con la conquista”, señaló Juan Carlos Álvarez, director comercial de Cava Quintanilla en una Masterclass con Soriana.

El pan y el vino han caminado juntos por siglos, vinculados por el proceso de la fermentación, esa transformación mágica de los azúcares que da vida a ambos. Álvarez recuerda que, más allá de la liturgia cristiana, donde el pan simboliza el cuerpo y el vino la sangre de Cristo, existió una razón de salud pública en Europa; en tiempos donde el agua potable escaseaba o era insalubre, el vino se utilizaba para purificarla y mejorar su sabor.

Maridaje de Rosca de Reyes con vino ı Foto: Diana Feliciano

“Creo que es importantísima la participación del vino en todas las mesas; en las fiestas decembrinas el vino se vuelve sumamente especial porque es la oportunidad que tenemos de compartir mesas con familiares y amigos”, dijo el director comercial de Cava Quintanilla, Juan Carlos Álvarez, en entrevista con La Razón.

La Rosca de Reyes es una pieza de arte comestible cargada de significado. “La rosca simboliza la corona de los Reyes y todos los frutos que encontramos representan las joyas que adornan esa corona”, detalló el directivo de Cava Quintanilla. Al ser un producto con tanta carga histórica y simbólica, el maridaje debe ser igual de respetuoso y sofisticado

Guía de Maridaje: El arte de elegir la etiqueta ideal

Si quieres sorprender a tus invitados, estas son las etiquetas y combinaciones que llevarán tu mesa al siguiente nivel:

Tradicional con Chardonnay: Para la rosca clásica, el Estancia Mendoza Chardonnay es la opción ideal. Este blanco joven, con sus intensos aromas a frutas cítricas y tropicales, crea un contraste armonioso. El carácter cítrico del vino resalta la ralladura de naranja de la masa y la dulzura de la jalea, logrando una frescura inigualable en el paladar.

Rellenas de Queso y Dulce de Leche con Cava: Los vinos espumosos son sinónimo de festejo. El Faustino Cava (España), con sus destellos dorados y burbuja fina, es el compañero perfecto para roscas rellenas de queso crema o dulce de leche. Su acidez y efervescencia equilibran la untuosidad del relleno, resaltando los sabores y los elementos dulces sin empalagar.

Chocoavellana y Tempranillo: La apuesta innovadora: Para los paladares que buscan algo disruptivo, la rosca de chocolate y avellana encuentra su alma gemela en la etiqueta Crianza María 1926. Este tinto de uva Tempranillo aporta notas de crianza que potencian la profundidad del cacao. La ligera acidez de ambos elementos crea un maridaje de autor que rompe los esquemas tradicionales.

La versatilidad de estas bebidas permite que la tradición se adapte a los nuevos tiempos, manteniendo la esencia de compartir en familia. “El vino siempre ha sido esencial para generaciones en casa y qué mejor que en estas épocas navideñas; las opciones se amplían por la gran variedad de uvas y regiones”, destacó Mireya Reyes, subdirectora de comunicación corporativa y relaciones públicas de Soriana, en entrevista con La Razón.