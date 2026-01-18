El arranque del 2026 en el mundo de la moda mostró una amplia variedad de estilos y tendencias que nos acompañarán por el resto del año y los diseños de uñas no son la excepción, pues hay colores que destacarán en la manicura en esta ocasión.

Los colores de uñas en tendencia para 2026

Parecen un elemento pequeño, pero las uñas son muy importantes para completar lo que llevas puesto e incluso tu actitud. Este año, en medio de un deseo por la elegancia y la sofisticación, algunos colores para diseños de uñas destacan sobre otros y ahora te compartimos cuáles son los tonos a los que debes estar atenta.

Milky

Las uñas milky son en definitiva, la opción más segura para este 2026, pues los tonos lechosos dan una apariencia suave y bien cuidada que a su vez dan una apariencia discreta a pesar de combinarlas con algún otro diseño.

El acabado glossy o jelly que tienen atrapa la luz y hace que las manos tengan una apariencia fresca y luminosa, además de acercarse mucho al color del año 2026 según Pantone, el cloud dancer.

Colores de uñas en tendencia para el 2026 ı Foto: Pinterest

Café chocolate

Este tono profundo es muy chic y sin duda arrasará este año, sobre todo en las temporadas otoñales e invernales, aunque combinado con el color correcto también puede funcionar para el verano. El utilizarlo de forma sólida con un acabado brillando es ideal para que luzca más dimensional.

El color es ideal si te gusta lo clásico con un giro moderno, a la vez que muestra madurez y elegancia total si estás entrando en tu girlboss era.

Colores de uñas en tendencia para el 2026 ı Foto: Pinterest

Azul

El azul es el color clave de las chicas que aman los tonos fríos y con personalidad. En esta ocasión, no optamos por un azul eléctrico o siquiera un marino, sino por un tono con matices grisáceos, algo similar a un cielo nublado.

Calmado, moderno y en tendencia, funciona perfecto para este 2026 si quieres buscar algo diferente pero no exagerado, ideal para manicura minimalista y también para diseños un poco más elaborados.

Colores de uñas en tendencia para el 2026 ı Foto: Pinterest

Rosa chrome

El efecto cromado no se irá a ningún lado este año, pues sabemos que el efecto es ideal para unas uñas modernas, pulidas y glamurosas. Sobre el tono de rosado, puedes elegir desde un rosa suave hasta uno un golden pink, ideal si quieres apostar por algo un poco más edgy e interesante que los tonos más clásicos.

Colores de uñas en tendencia para el 2026 ı Foto: Pinterest

Borgoña

Nunca falla este tono vino profundo con notas al morado que derrocha poder, sofisticación y sensualidad, haciendo que cualquier cosa que lleves puesta luzca más interesante por el color que nunca falla y que sí o sí debes tomar en cuenta este año.

Para resaltar su riqueza y profundidad, apuesta por un acabado glossy o velvet que ayude a resaltar su riqueza. Se puede combinar con varios tonos, aunque te recomendamos que evites sobrecargarlas para que brillen por si solas.

Colores de uñas en tendencia para el 2026 ı Foto: Pinterest

Amarillo canario

Ya es el favorito de muchas desde el año pasado y este 2026 regresan las uñas color amarillo canario que muestran cierto optimismo. Su textura es suave, cremosa y cálida, por lo que te dan esa sensación alegre sin ser ‘too much’ con respecto al diseño.

El amarillo canario es un tono que sin dudas ilumina la mano y hace que la atención se centre en ellas, por lo que es ideal si te gusta que te miren las uñas y te halaguen por ellas.

Colores de uñas en tendencia para el 2026 ı Foto: Pinterest

Teal

Uno de los tonos más sofisticados del año destaca por su apariencia elegante y única, al que le van muy bien los acabados brillantes y satinados que resaltan su profundidad. También el efecto cat eye puede funcionar muy bien para lograr la misma sensación de destacar los detalles.

Es perfecto si quieres un tono oscuro pero que sea discreto y aún así, bastante interesante para tus diseños de uñas este 2026.

Colores de uñas en tendencia para el 2026 ı Foto: Pinterest