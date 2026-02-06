Aromas para renovar tu energía ¿Cómo elegir la fragancia perfecta?

Los aromas tienen un impacto poderoso en la energía, así como a nivel emocional y sensorial. Pero también puede ser un momento personal, una pausa para reconectar contigo y decidir cómo quieres sentirte y desde donde quieres avanzar.

Elegir un aroma va más allá del gusto: es una manera de marcar el mood de tus días y conectar con la energía que quieres transmitir.

Los expertos en fragancias coinciden que un aroma bien elegido no solo se lleva en la piel, también se vuelve un apoyo emocional.

¿Cómo elegir un perfume?

El aroma que usas se mezcla con tu química corporal y termina expresando parte de tu identidad, por eso es importante elegir una fragancia que te haga sentir bien,

Lo primero que debes tomar en cuenta es conocer las familias olfativas —como frescas, florales, amaderadas o dulces— ayuda a identificar qué tipo de sensaciones te atraen y cuáles encajan mejor con tu estilo de vida y personalidad.

También es importante considerar el momento y la ocasión en que lo usarás. Los perfumes frescos y ligeros suelen funcionar mejor para el día a día o climas cálidos, mientras que los aromas más intensos, dulces o especiados son ideales para la noche o épocas frías. Al final, el mejor perfume es aquel que te hace sentir bien, te representa y se convierte en una extensión natural de tu presencia.

También piensa en qué tipo de energía quieres irradiar, las fragancias frescas comunican limpieza, ligereza y equilibrio. Proyectan una imagen de orden, claridad mental y energía tranquila. Los aromas amaderados proyectan profundidad, seguridad y una elegancia natural y los aromas dulces transmiten calidez emocional, cercanía y una sensualidad envolvente.

3 fragancias imperdibles para renovar tu energía

Una vez que elijas qué aromas son los que más van con tu personalidad y tu energía, puedes elegir entre las diferentes opciones, por ejemplo, Avon recomienda tres tipos de fragancias ideales, según la energía que quieras llevar.

1. Energía Sofisticada

Para quienes buscan comenzar el año con una elegancia natural sin esfuerzo, los aromas profundos que combinan frutas oscuras con notas amaderadas son perfectos, ya que envuelven con carácter y profundidad, siendo así aromas que acompañan con seguridad y una presencia que no necesita explicación.

Aromas frescos ı Foto: Freepik

2. Energía Vibrante

Hay personas que irradian luz de forma natural. Si esa vitalidad forma parte de ti, los aromas con notas cítricas y flores frescas acompañan ese ritmo lleno de vida. Las fragancias frescas son ideales para quienes encuentran inspiración en el ritmo, el cambio y la espontaneidad.

3. Energía Protagonista

Las fragancias intensas y orientales con notas especiadas como pimienta, canela y maderas profundas crean una presencia que se recuerda. En este universo se encuentra Black Suede Real Intense de Avon, una fragancia masculina que te acompañará con sus notas orientales y un toque de cashmere pensada para quienes saben ocupar su lugar y hacerlo propio.