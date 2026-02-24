Experiencia gastronómica para disfrutar una diversidad de sabores en la CDMX

La Ciudad de México se consolida como el epicentro de la vanguardia culinaria, ofreciendo desde los rincones más tradicionales hasta conceptos disruptivos que desafían el paladar. En esta metrópoli, donde conviven atmósferas familiares y sofisticadas, la oferta de gastronomía china, japonesa, italiana y americana parece no tener fin.

Entre la vasta oferta de la capital, elegir resulta complicado cuando se trata de compartir, pues los gustos varían. Si buscas diversidad total por un costo fijo, checa estas opciones culinarias.

Ubicado en Parque Las Antenas se encuentra ÑAM ÑAM All You Can Eat, un restaurante que ha redefinido el concepto de buffet bajo una premisa irresistible: “Más que un lugar para comer”. Su concepto celebra la diversidad de gustos a través de una experiencia gastronómica fresca, accesible y divertida.

El eje principal de la experiencia es el “come todo”, disponible por $269 MXN, que incluye una amplia variedad de platillos ideales para probar de todo un poco de comida italiana, china, japonesa y mexicana (las bebidas son aparte). El menú incluye una gran variedad de pizzas, hamburguesas, pastas, molletes, sopas, enchiladas, chilaquiles, ensaladas, alitas, boneless, yakimeshi, sushi y mucho más. Estas propuestas gastronómicas están pensadas para satisfacer todos los antojos en una sola visita. Pero eso no es todo, ya que Ñam Ñam cuenta también con menú a la carta, con opciones que mantienen la frescura, la calidad y el sabor como prioridad.

Ramen, propuesta gastronómica ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

Julio Alejandro Delgado, gerente de la sucursal Parque las Antenas, destacó en entrevista con La Razón que cuando alguien los visita por primera vez, la recomendación es iniciar el recorrido por las entradas, el ramen, el sushi y la pizza. “Cada platillo lo hacemos de una forma especial, logrando que nuestra clientela se sienta como en casa”, señaló.

El gerente detalló el proceso de cocina, destacando que todo se realiza al momento; por ello, se recomienda a los comensales pedir tres platillos simultáneamente para agilizar los tiempos de entrega. “La idea principal es ser para todos los gustos: hay quienes prefieren la pizza o el sushi”.

Entre los imperdibles favoritos de los clientes destacan el sushi y las hamburguesas. El Rollo California Especial (cangrejo, pepino, aguacate y masago) es una alternativa ideal para comenzar, pues su frescura le da un toque único, siendo el acompañante perfecto para el Ramen de Camarón, un plato que no debe faltar en la mesa.

Rollo California Especial ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

También debes probar las hamburguesas y los hot dogs. La “Hamburguesa Buffalo Tenders” es una propuesta estrella si buscas algo ácido y fresco; pero si lo tuyo es el picante, el “Jocho Fuego” es el elegido, ya que integra una salchicha de res acompañada de Takis Fuego y queso cheddar.

Hamburguesa Buffalo Tenders y Alitas Mango-Habanero ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

Para quienes prefieren botanear en grupo, los boneless, alitas y palitos de queso son la opción ideal. Si buscas picor con un toque tropical, las Alitas Mango Habanero ofrecen la combinación perfecta; por otro lado, los Boneless Lemon Pepper son la alternativa ganadora si el picante no es tu prioridad.

Propuestas gastronómicas ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

Plaza Vía 515: Viad. Río de la Piedad 515, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México, CDMX.

Parque Las Antenas: Anillo Perif. 3276, La Esperanza, Iztapalapa, 09910, Ciudad de México, CDMX.

Parque Puebla: Calz. Ignacio Zaragoza 410, Corredor Industrial la Ciénega, 72220, Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.