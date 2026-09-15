Las plantas son vida y dan alegría a los hogares, pero muchas de ellas también esconden secretos que las puede convertir en un elemento útil para el día a día, como es el caso de la que es popularmente conocida como Mala Madre.

¿Para qué sirve la planta ‘Mala Madre’?

El nombre de Mala Madre se le aplica a dos plantas diferentes. Por un lado, se encuenra la Chlorophytum comosum, también llamada Lazo del amor o cinta.

Esta sirve como una planta de interior que suele sermuy utilizada porque produce pequeños “hijuelos” que cuelgan como los brazos de una madre que aleja a sus hijos.

Además, absorbe toxinas comunes en las casas como el formaldehído y el monóxido de carbono, sin mencionar que es una planta no tóxica para perros y gatos.

Por otro lado, está la Kalanchoe daigremontiana o Kalanchoe pinnata, una planta suculenta que echa muchos hijuelos a lo largo de las orillas de sus hojas y que es utilizada en la medicina tradicional, donde se le atribuyen efectos antiinflamatorios y cicatrizantes.

Algunas personas usan sus hojas en cataplasmas externas para calmar golpes o heridas menores. Sin embargo, hay que mencionar que no se recomienda ingerir sin supervisión médica, ya que contiene sustancias (bufadienólidos) que pueden ser tóxicas en altas cantidades y son peligrosas para las mascotas.

Sin embargo, puede consumirse en infusiones o jugos, y también se usa de forma tópica en la piel e incluso, algunas personas agregan las hojas directamente en ensaladas o licuadas en jugos verdes.

Asimismo, en el ámbito de las creencias populares y el Feng Shui, mantener una planta Mala Madre se asocia con el movimiento de la energía estancada y la renovación constante del entorno.

Su curioso apodo que proviene del desprendimiento espontáneo de sus retoños jóvenes, suele interpretarse en el simbolismo del hogar como un amuleto de protección, abundancia e independencia.

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