A pocos días de LCK Experience 2026, el desarrollo personal cobra fuerza en el ámbito profesional

Durante años, el desarrollo profesional estuvo asociado principalmente con la formación académica, la experiencia laboral y el dominio de conocimientos técnicos. Sin embargo, el entorno laboral actual ha cambiado. En un escenario marcado por la transformación digital, la inteligencia artificial y la constante adaptación al cambio, las organizaciones han comenzado a valorar con mayor fuerza las habilidades humanas como un factor determinante para el éxito de sus equipos.

Competencias como la inteligencia emocional, la comunicación efectiva, la resiliencia, el liderazgo, la capacidad para gestionar el estrés y la adaptabilidad son hoy algunas de las cualidades más buscadas por empresas de distintos sectores. Más allá de mejorar el desempeño individual, estas habilidades contribuyen a fortalecer la colaboración, la innovación y la toma de decisiones en entornos cada vez más dinámicos.

Este cambio también ha modificado la forma en que profesionales, emprendedores y líderes invierten en su crecimiento. Cada vez es más común complementar la capacitación técnica con experiencias enfocadas en el desarrollo personal, el bienestar integral y el fortalecimiento de habilidades que impactan tanto en la vida laboral como en la personal.

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La tendencia responde a una realidad cada vez más evidente: cuando una persona desarrolla una mayor claridad mental, aprende a gestionar mejor sus emociones y fortalece su liderazgo, también mejora la manera en que enfrenta los retos cotidianos y se relaciona con los demás.

En este contexto, del 25 al 26 de septiembre, el Hotel Barceló Santa Fe, en la Ciudad de México, será sede de la cuarta edición de LCK Experience 2026, un encuentro que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para compartir herramientas y perspectivas sobre liderazgo, bienestar, salud mental, transformación personal y desarrollo humano.

A pocos días de su realización, el evento se perfila como un espacio donde convergen distintas disciplinas para responder a una necesidad compartida por miles de personas: seguir creciendo en un mundo que exige mucho más que conocimientos técnicos. El programa contará con la participación de Cris Steinman, Marisa Peer, Dan Brulé, Shulamit Graber, Master Oh, Dr. Nirdosh Kohra, Patricia Restrepo, Valeria De la Torre y Brandy Gillmore, quienes abordarán temas relacionados con la inteligencia emocional, la conexión mente-cuerpo, la respiración consciente, la resiliencia y el liderazgo personal.

Más allá de las tendencias corporativas, el desarrollo personal se ha convertido en una inversión estratégica para quienes buscan mantenerse vigentes, liderar con mayor impacto y afrontar los desafíos del presente con una visión más integral. En un mercado laboral donde el conocimiento evoluciona constantemente, las habilidades humanas representan una ventaja competitiva difícil de reemplazar.

Con el evento cada vez más cerca, LCK Experience 2026 invita a todas las personas interesadas a conocer herramientas más destacadas en desarrollo humano. Los boletos se encuentran disponibles AQUÍ, donde también se puede consultar el programa completo.

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