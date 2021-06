Juego de Pelota purépecha: el deporte milenario michoacano que debes conocer

En el pueblo purépecha existe un deporte milenario, repleto de simbolismo cosmogónico, cuya importancia y práctica era tal que llegó a ser la forma en que se disputaban las guerras: se trata del Uarhukua Chanakua, o juego de pelota, el cual es además la actividad autóctona más jugada en el mundo a la fecha.

El juego de pelota purépecha data de aproximadamente hace tres mil 500 años y es uno de los deportes que se practican y enseñan con gran orgullo tanto en las comunidades de Michoacán, como en el interior de la República y hasta entre los grupos migrantes que existen en el planeta.

Los equipos se preparan para un juego de pelota purépecha en modalidad nocturna. Foto: Raúl Campos

Consiste en un deporte en el que los jugadores deben llevar hasta la meta contraria una pelota utilizando palos de madera en forma de "L". Muchos podrían decir que incluso el hockey se inspiró en él.

Cada equipo es de seis jugadores y el partido se divide en dos tiempos de 15 minutos. En el Uarhukua Chanakua cada deportista es su propio árbitro, lo cual implica cuidar tanto al equipo propio como al contrincante y cumplir las reglas, las cuales son: siempre ver hacia la derecha y no cambiar el bastón de mano, no darle la espalda al adversario, no golpear la pelota con las extremidades o el cuerpo, ni agredir a los contrarios.

"Es parte de la cosmovisión del juego no dar la espalda: es ayudar a tu equipo no dando la espalda y agarrar al contrincante de frente", explicó Verónica Bedolla, jugadora e instructora de la pelota purépecha desde hace 17 años, en Morelia.

Se suele jugar en una cancha rectangular, pero también hay registros de que los partidos se desarrollaban en zanjas circulares. Además, existen dos modalidades: la diurna, donde se emplea una pelota tejida con hilo de agave y con núcleo de textiles; y la nocturna, con un esférico fabricado de madera y que se prende en fuego.

Los jugadores utilizan palos de madera en forma de "L" para llevar la pelota de en llamas a la meta contraria. Foto: Raúl Campos

Verónica entrena a niños de entre primaria y preparatoria, con quienes tiene equipos que forman parte de una liga que integra a municipios como Morelia, Tzintzuntzan y Pátzcuaro. Además de instruirlos en el deporte, ella y su esposo también buscan inculcarles el simbolismo e importancia que el juego tiene dentro de la cosmogonía purépecha.

En la cultura purépecha existen varios principios: la ayuda mutua, el trabajo, hacer faena en tu comunidad y no hacer el mal. Por ello mi esposo y yo damos el taller cada sábado y usamos el juego como un vehículo con el que también podemos enseñarles palabras o frases en el idioma milenario y la cultura. Queremos que ellos crezcan orgullosos de sus raíces y que mantengan su identidad Verónica Bedolla

Este juego se basa en principios como la ayuda mutua. Foto: Raúl Campos

Juego cósmico

De acuerdo con la cosmogonía purépecha, este pueblo nació del universo, resultado de una lucha entre la dualidad de la existencia, la cual se puede ejemplificar como el Sol y la Luna, el día y la noche, o el hombre y la mujer.

Dentro de esta mitología, la cancha del Uarhukua Chanakua es el universo y los jugadores son estrellas que están en constante lucha por la dualidad del cosmos. Además, el fuego de la pelota simboliza al espíritu y a Kuricaveri, el dios del fuego.

Un grupo de jugadores durante un juego de pelota purépecha, experiencia que es posible observar y participar en Michoacán. Foto: Raúl Campos

El Año Nuevo purépecha se celebra el 1 de febrero, día en que los calendarios agrícola y lunar se conjuntan, y cuando la constelación de Orión está en el zenit. Este día se realiza un partido del juego de pelota dedicado al Kuricaveri.

Ecoturismo Michoacán, así como las ligas del estado, ofrecen al público la experiencia de vivir y participar en partidos tanto diurnos como nocturnos de Uarhukua Chanakua, en lugares como Morelia, la isla de Pacanda o en el lago de Pátzcuaro. Para más información visite: ecoturismor.com.mx/.