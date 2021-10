“Querétaro Fashion Show” posiciona a Querétaro como un destino de moda

Querétaro, además de ser un referente del turismo enológico, el arte y la cultura, busca convertirse en un destino que destaque en la moda, por lo que el próximo 30 de octubre en el estado se lleva a cabo la primera edición del “Querétaro Fashion Show”.

Se trata de un evento que reúne a cuatro diseñadores mexicanos de renombre, Elisheva & Constance, Macario Jimenez, Pineda Covalín y Alex Medina, que mostrarán colecciones exclusivas de Otoño – Invierno, con lo que se busca apoyar a la moda y mostrar la belleza y la oferta turística de Querétaro.

“(Queremos) englobar la moda como parte de cultura y arte, creo que es importante porque la moda es arte, es cultura y es amor al estado, entonces es difundir la moda por medio del estado y tener en Querétaro un marco de la moda importante y un destino de moda, así como hay destinos de vino, de hotelería o de playa, (queremos) tener en Querétaro un destino de moda”, dijo Karla Sabré, fundadora de la primera edición del “Querétaro Fashion Show”, en entrevista con La Razón.

Para Karla Sabré celebrar por primera vez este evento representa una pauta importante para el posicionamiento de Querétaro como un estado referente de la moda.

La fundadora del evento señaló que las prendas que mostrarán los diseñadores son piezas inéditas y serán exhibidas en el Templo de Santa Rosa de Viterbo, a través de una pasarela creada por el colectivo de moda queretano Never too much.

Esta colección que presentan los diseñadores es una colección que no se ha visto es una colección nueva y es una colección de otoño invierno. Fue especialmente para el evento Karla Sabré

¿Cuáles son las colecciones que se mostrarán en Querétaro Fashion Show?

La colección de Alejandro Medina Otoño – Invierno 2021 está diseñada para una sociedad rápida y en constante cambio que requiere experimentalismo y el coraje de probar cosas nuevas y ambiciosas. Esta propuesta puede verse como experimental, ya que tiene que ver con estar constantemente al límite, pensar hacia adelante y explorar nuevas posibilidades. Reflejar los tiempos.

Alejandro Medina Foto: Especial

La colección trabaja principalmente con tonos monocromáticos. Mantener un solo tono da la oportunidad de trabajar en ropa como en un lienzo. La moda oscura, implica usar colores de tonos pesados que sirven para enfatizar la piel descubierta. Los detalles consisten en cortes inesperados y sastrería de gran tamaño que ofrecen una perspectiva diferente a la que presenta el usuario.

Por su parte, Macario Jiménez, en sus prendas, sabe hacer flotar la belleza del cuerpo femenino. Captura el aire con la textura de sus manos y la magia de las telas. Sus diseños provienen de la dinámica sutil del viento. Por eso son irrepetibles, íntimos y únicos.

Macario Jiménez Foto: Especial

Las colecciones de joyería de Elisheva & Constance de la diseñadora Bárbara López Vie son impactantes, el oro brilla en dramáticas y hermosas piezas que resaltan la belleza de las piedras que se incorporan en sus colecciones. La diseñadora con taller en San Miguel de Allende trabaja con artesanos locales con una visión internacional, sus piezas se presentan constantemente en editoriales de las principales revistas de moda y lifestyle mientras que famosas figuras portan sus espectaculares piezas.

Bárbara López Vie Foto: Especial

Finalmente la firma Pineda Covalín, inspirada en lo que representa, a nivel histórico y cultural, el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, Por tal motivo, va a presentar su colección BOTANICALTEPEC, que toma como base la flora, fauna, arquitectura y elementos característicos del Bosque de Chapultepec.

A través de esta colección se hará un donativo al Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, organismo mixto creado desde el 2004 por un grupo de empresarios y de manera voluntaria, con la única preocupación de procurar la preservación, rehabilitación y remodelación del Bosque.

Ricardo Covalín Foto: Especial

Los diseñadores estarán acompañados de la actriz Grettell Valdez, quién será una de las modelos del esperado desfile, además de que se prevé que al evento asistan artistas, gente del espectáculo, influencers, entre otros.

¿Cómo asistir al Querétaro Fashion Show?

Karla Sabré, fundadora de la primera edición del “Querétaro Fashion Show”, mencionó que se espera que al evento asistan 250 personas, las cuales pueden adquirir sus boletos a través de la página de Instagram @queretarofashionshow.

Tenemos un 70 por ciento de venta confirmada, esto nos indica que la gente está deseosa de ir, que quiere estar, vivir y gozar un evento de este nivel a lado de diseñadores Karla Sabré

Un porcentaje de lo recaudado será donado a la “Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Querétaro”.

Debido al éxito que está teniendo “Querétaro Fashion show” antes de su estreno, Karla Sabré adelantó que ya se está alistando la segunda edición y se prevé que se lleve a cabo en mayo de 2022.