Radiofrecuencia, método para el rejuvenecimiento íntimo

Los tratamientos estéticos no solo se enfocan a cuidar la piel del rostro, sino que también hay novedosos métodos de rejuvenecimiento para la zona íntima, que pueden traer diversos beneficios.

Uno de estos procedimientos es la radiofrecuencia que se emite a través de un aparato que se coloca en la zona íntima y ayuda a regenerar el área y a la producción de colágeno por medio del calor.

"Aumenta la temperatura del tejido a 45 grados de forma controlada generando una vasodilatación importante e inflamación de la dermis y tejido subcutáneo, esto genera regeneración de vasos sanguíneos, nervios y produciendo más colágeno, por eso hay mayor tensión, lubricación y aumento de la sensibilidad al placer sexual, y también para moldear tejido graso superficial y piel del área vulvar", explicó a La Razón la doctora Ana Hernández Morales, especialista en medicina estética íntima.

La experta explicó que este tratamiento puede ayudar a recudir algunas afecciones como la incontinencia, la resequedad y la flacidez vagin*l y vulvar, pues comentó que éstas se dan por la pérdida de colágeno natural por la edad, y se incrementa cuando baja la producción de estrógenos como en la menopausia, uso de anticonceptivos o quimioterapia por cáncer de mama.

Sin embargo, mencionó que para estos padecimientos no solo se tratan con la radiofrecuencia, sino que en la mayoría de los casos se requiere un protocolo personalizado en el que se cubran las necesidades de cada paciente: hormonas, skin care, cambio del estilo de vida, nutrición y estimulación de los tejidos para que haya una mejor respuesta y sea duradera.

La doctora Ana Hernández Morales señaló que el tratamiento puede reducir un 90 o hasta 100 por ciento de la incontinencia en personas saludables, mientras que pacientes con sobrepeso, menopausia o enfermedades crónicas como diabetes, las cuales deben estar controladas, si pueden someterse a la radiofrecuencia, pero el resultado es menor.

Todo lo que debes saber de la radiofrecuencia para zona íntima Foto: Especial

La especialista en medicina estética íntima que este tipo de tratamiento es seguro siempre y cuando se haga en manos de expertos, de lo contrario podría haber una quemadura. Asimismo, señaló que durante la realización de este método no existe riesgo de infecciones, ya que no hay ningún tipo de incisión en la piel, por lo que no hay forma de que entren microorganismo, además de que el dispositivo que se introduce debe ser único por paciente y esterilizado.

Ana Hernández Morales indicó que las mujeres que pueden ser candidatas a estos tratamientos de radiofrecuencia son aquellas que sean sanas, con estilo de vida sano, con peso saludable o mínimo sobrepeso. También mencionó que se puede realizar desde los 18 años, aunque advirtió que en pacientes mayores el resultado quizá sea muy bajo o nulo, ya que su capacidad de regeneración celular está alterada.

¿Cuántas sesiones se necesitan para ver resultados?

Finalmente, explicó que este tipo de tratamientos requieren de 4 a 10 sesiones, dependiendo el lugar y el tipo de aparato que se utilice.

"Depende de la calidad del aparato, hay de grado spa de muy baja potencia, en el que se requieren más de 10 sesiones, dos veces por semana, 40 minutos por área para tener un mínimo de resultado. Y hay máquinas de grado médico que solo son 4 a 6 sesiones una vez por semana, de 8 a 12 minutos por área", dijo.