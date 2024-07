La rutina de 'skincare' de Belinda para cuidar su piel y lucir espectacular sin maquillaje

Belinda es una de las celebridades mexicanas más queridas en la actualidad. No solamente es su talento musical y actoral, sino su belleza física lo que ha logrado conquistar los corazones de miles de mexicanos a lo largo de los años.

Desde hace varios años, se ha aclamado a Belinda por su belleza, puesto que la intérprete de "Luz sin gravedad" ha destacado por tener una figura envidiable y un rostro que no se queda atrás, en dónde los ojos logran cautivar a cualquiera.

Recientemente, la artista público una foto en la que luce su belleza al natural, pues la celebridad deja ver sus ojeras, así como la textura de su piel, los detalles de sus cejas y sus labios. De igual manera, la famosa luce tan cautivadora y etérea como siempre.

“¿Por qué eres tan perfecta?”, “Con razón se tatúan, está bien preciosa”, “La más hermosa”, “Hasta yo me quiero tatuar esa cara”, fueron algunos de los mensajes que recibió la actriz tras la publicación de su foto sin maquillaje.

Se sabe que detrás de la belleza de la artista debe existir mucha disciplina que le ayuda a mantener tanto un abdomen plano como un rostro libre de imperfecciones. Te contamos qué hace Belinda para tener una de las caras más bellas de México.

Belinda revela sus secretos para el cuidado de la piel

Fue en una entrevista para la revista Vouge qué Belinda reveló su rutina de belleza para tener un rostro perfecto todo el día y declaró cuáles son los tres elementos que nunca pueden faltar en su día a día.

Vestida de color naranja, la famosa sacó de su bolso varios objetos que utiliza como parte de su rutina de cuidado de la piel. "Es super importante mi agua termal todos los días por la mañana, huele como flores", contó.

Posteriormente, detalló: "Empiezo con agua termal, después me pongo un suero, no me gusta ponerme cremas pesadas durante el día, me gusta estar muy ligera", revela y agregó que le gusta sentirse libre después de ponerse un maquillaje.

La mujer de 34 años también usa gloss, el cual se aplica a toquecitos en los labios y utiliza aquellos con un ligero tono para que no parezca que se ha maquillado los labios pero sí obtengan un color y luzcan suaves.

"Muy importante el protector solar", contó y especificó que prefiere aquellos que son livianos y con pigmento, aunque aseguró que durante las noches, sí utiliza cremas que le hidraten mucho, las cuales llegan a ser bastante pesadas. "No puedes salir sin un buen bloqueador", sentenció.

De este modo, Belinda se asegura de cuidar de su piel día con día y lucir perfecta a cada momento, sin importar si lleva maquillaje o la cara completamente limpia.