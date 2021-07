Tatuajes con tinta blanca: todo lo que necesitas saber antes de hacerte uno

Los tatuajes con tinta blanca son una idea muy atractiva y todavía muy original que está despertando cada vez más curiosidad.

Pero, aunque sí tienen sus ventajas y una belleza única, si estás deseando hacerte tatuajes con tinta blanca hay varias advertencias y recomendaciones que necesitas saber.

Por ser discretos y excelente opción para llevarlos en áreas muy visibles sin llamar mucho la atención, los tatuajes con tinta blanca ya son el nuevo objetivo de muchas personas, pero, ¿por qué son los menos favoritos de los tatuadores?

Las recomendaciones y advertencias sobre los tatuajes con tinta blanca Foto: Especial

Tatuajes con tinta blanca: recomendaciones

Bueno, en primer lugar, no todas las pieles son buen lienzo para los tatuajes con tinta blanca, algunas reaccionan con alergias, picazón y hasta con una infección.

Los diseños en color blanco son los más impredecibles y requieren de un profesional con experiencia en ellos, además de que en muchos casos tienden a desaparecer más rápido y a confundirse con una cicatriz.

Aunque no lo creas, las pieles claras son más ideales para los diseños en color blanco. Sí, aunque se pensaría que en las pieles más oscuras resaltan mejor, lo cierto es que hay el riesgo de que queden opacos o amarillentos.

Así es como esperamos que siempre nos queden los tatuajes blancos, pero hay que saber la otra cara de la moneda Foto: Especial

Tatuajes con tinta blanca ¿Cómo saber si son indicados para ti?

El trazo para estos tatuajes es menos fino y menos limpio, razón por la cual en pieles claras hay más posibilidad de que el diseño quede como el cliente quiere.

Ahora ya tienes más información para tomar la mejor decisión y no poner en riesgo tu salud ni tu apariencia. No olvides pedir la opinión de uno o dos expertos, y que escatimar en gastos no es la mejor idea cuando hay tanto en juego.