Plan integral de Pemex: un modelo con enfoque competitivo

El Plan Estratégico 2025‑2035 para Petróleos Mexicanos que fue presentado por la Secretaría de Energía, en conjunto con Hacienda y la propia empresa, marca una hoja de ruta para transformar a Pemex en una entidad autosuficiente, eficiente y financieramente sólida. Este proyecto busca consolidar la soberanía energética, reducir la deuda, optimizar operaciones y avanzar en la transición hacia energías más limpias, sin descuidar la infraestructura tradicional. Entre sus metas clave destacan alcanzar una producción estable de 1.8 millones de barriles diarios, recuperar la capacidad refinadora al 100 %, aumentar la producción de gas natural, y garantizar que a partir de 2027, Pemex pueda cubrir sus obligaciones sin depender del apoyo de Hacienda.

Plan integral de Pemex: un modelo energético con enfoque competitivo ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

