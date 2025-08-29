Bacheo nocturno: El plan para sanar el asfalto de la CDMX

Buscan mejorar mil 250 km de vialidades

La CDMX impulsa un plan de 2 mil 250 mdp para rehabilitar mil 250 km de vialidades primarias; en el plan, bbacheo nocturno, reportes ciudadanos y repavimentación estratégica

La actual administración de la Ciudad de México ha lanzado el Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica, cuyo objetivo será, con una inversión de 2 mil 250 millones de pesos, mejorar mil 250 km de vialidades primarias mediante tres estrategias: bacheo nocturno programado, atención mediante reportes ciudadanos y una repavimentación estratégica tras la temporada de lluvias. La meta es rehabilitar 10 km de asfalto cada noche por medio de 50 cuadrillas. El plan da continuidad al proyecto “Megabachetón” y busca dejar calles seguras y transitables con miras a la Copa Mundial de 2026.

