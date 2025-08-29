Bacheo nocturno: El plan para sanar el asfalto de la CDMX

La actual administración de la Ciudad de México ha lanzado el Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica, cuyo objetivo será, con una inversión de 2 mil 250 millones de pesos, mejorar mil 250 km de vialidades primarias mediante tres estrategias: bacheo nocturno programado, atención mediante reportes ciudadanos y una repavimentación estratégica tras la temporada de lluvias. La meta es rehabilitar 10 km de asfalto cada noche por medio de 50 cuadrillas. El plan da continuidad al proyecto “Megabachetón” y busca dejar calles seguras y transitables con miras a la Copa Mundial de 2026.
