Un conflicto que dejó 70 mil muertos y 90 por ciento de la población desplazada en Gaza

Israel-Hamas: llega el alto al fuego en Gaza; avizoran fin de la guerra

La guerra en la Franja de Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023 tras el ataque sorpresa de Hamas, llegó a un punto de inflexión con el anuncio de un alto al fuego.

El acuerdo, aceptado por ambas partes, marca el inicio del fin del conflicto más mortífero en la historia reciente de Medio Oriente.

Hasta el momento, la ofensiva ha dejado 68 mil víctimas mortales, además de una devastación casi total en el enclave: 1.9 millones de personas —equivalentes al 90 por ciento de la población de Gaza— fueron desplazadas, muchas de ellas en múltiples ocasiones, y 70 por ciento de la infraestructura fue destruido.

El bloqueo y el colapso de servicios convirtieron al territorio en una catástrofe sin precedentes

Israel-Hamas: llega el alto al fuego en Gaza; avizoran fin de la guerra ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

