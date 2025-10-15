Mexidracon Longimanus

El dinosaurio que amplía el mapa prehistórico de nuestro país

Hallazgo confirma extraordinaria diversidad cretácica del territorio nacional; el “dragón mexicano de brazos largos” paseaba por mares poco profundos

EL HALLAZGO del Mexidracon Longimanus, una especie de terópodo descubierta este año en Coahuila, revela parte del pasado y confirma la extraordinaria diversidad cretácica del territorio nacional.

Su nombre significa “dragón mexicano de brazos largos”, en referencia a la gran extensión de sus extremidades, adaptadas para capturar su alimento.

Sus restos se hallaron en sedimentos marinos, lo que sugiere que paseaba por mares poco profundos en busca de presas, como antiguos peces.

Su hallazgo aporta valiosa información sobre la diversidad de dinosaurios en América del Norte.

