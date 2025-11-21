La Casa Blanca se renueva a imagen y semejanza de Trump

A 10 MESES de haber iniciado su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera dejar una huella arquitectónica duradera en la Casa Blanca con una obra magnánima y ambiciosa que ya ha comenzado su construcción: un enorme Salón de Baile que ocupará el Ala Este, pero que implicó, además, demoler una sección histórica del recinto.

El lugar tendrá unos 8 mil 400 m2 de extensión, capacidad para un aproximado de mil personas y un costo de entre 250 y 300 millones de dólares.

A pesar de que el financiamiento de la obra proviene de donaciones privadas (de empresas como Google, Amazon y Apple), este gasto es comparable al de algunas partidas presupuestales importantes, como fondos para agencias culturales o infraestructura, lo que hace que muchos vean este proyecto como un capricho con una carga simbólica y económica muy elevada.

Entre otras obras, el magnate también ha propuesto un gran arco triunfal, inspirado en el parisino, que planea ubicar en un punto visible de la capital.

Trump renueva la Casa Blanca a su imagen y semejanza ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

