Antigua Basílica de Guadalupe: Del hundimiento al esplendor barroco

Millones visitan la Basílica de Guadalupe, mientras la antigua edificación barroca, estabilizada tras hundimientos que motivaron construir un nuevo templo en 1974, cumple 330 años de historia

Antigua Basílica de Guadalupe: Del hundimiento al esplendor barroco
Foto: Gráficos | Armando Armenta y Roberto Alvarado
COMO CADA 12 de diciembre, millones de feligreses visitan la Basílica de Guadalupe para celebrar a la Virgen en su día; sin embargo hace 50 años el foco de peregrinación era la edificación construida entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. La iglesia, hoy en día, es considerada una de las joyas del barroco novohispano en México.

Este edificio, que cumple 330 años del inicio de su construcción, enfrentó un desafío similar al de la Torre de Pisa de Italia: el hundimiento diferencial del suelo lacustre lo puso en riesgo de derrumbe.

Debido a este problema, se decidió en 1974 construir un nuevo templo mariano y, desde el 2000, tras un largo proceso de estabilización y recuperación, la Antigua Basílica puede ser visitada ahora como Templo Expiatorio de Cristo Rey, un símbolo de resiliencia arquitectónica e histórica.

Antigua Basílica de Guadalupe: Del hundimiento al esplendor barroco
Antigua Basílica de Guadalupe: Del hundimiento al esplendor barroco ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Roberto Alvarado

