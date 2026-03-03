En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, una de las aves más icónicas de la Ciudad de México, el colibrí, enfrenta actualmente riesgos que amenazan su supervivencia: la destrucción de su hábitat, el uso de pesticidas y la contaminación, provocan que se acumulen sustancias tóxicas en su organismo.

Estas aves, fundamentales para la polinización y el control de plagas en la capital, también sufren peligros urbanos como choques con ventanas, depredación de animales domésticos y bebederos mal higienizados.

De las 19 especies de colibríes que habitan la ciudad sólo una está en la categoría de amenazada en la lista roja, sin embargo, la crisis climática y el tráfico ilegal han mermado su población y mantener su presencia es una tarea conjunta, pues la especie es importante en las prácticas simbólicas de pueblos originarios de la ciudad y son parte de un continuo de saberes ancestrales aún vivos.

En riesgo, 19 especies de colibrí en la Ciudad de México ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

