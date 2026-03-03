Ave icónica de la capital

En riesgo, 19 especies de colibrí en la Ciudad de México

En el Día Mundial de la Vida Silvestre, colibríes de la CDMX enfrentan amenazas por contaminación, pesticidas, urbanización, crisis climática y tráfico ilegal

En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, una de las aves más icónicas de la Ciudad de México, el colibrí, enfrenta actualmente riesgos que amenazan su supervivencia: la destrucción de su hábitat, el uso de pesticidas y la contaminación, provocan que se acumulen sustancias tóxicas en su organismo.

Estas aves, fundamentales para la polinización y el control de plagas en la capital, también sufren peligros urbanos como choques con ventanas, depredación de animales domésticos y bebederos mal higienizados.

De las 19 especies de colibríes que habitan la ciudad sólo una está en la categoría de amenazada en la lista roja, sin embargo, la crisis climática y el tráfico ilegal han mermado su población y mantener su presencia es una tarea conjunta, pues la especie es importante en las prácticas simbólicas de pueblos originarios de la ciudad y son parte de un continuo de saberes ancestrales aún vivos.

