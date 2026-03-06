EL RETORNO del mexicano Sergio Pérez a la parrilla de Fórmula 1 no representa sólo un cambio de colores; es el inicio de una era radicalmente distinta. El monoplaza de Cadillac, diseñado bajo el concepto de Nimble Car o auto ágil, busca compensar la falta de experiencia del equipo con una eficiencia aerodinámica extrema.

El auto es más compacto, ligero y eficiente que los de la generación anterior, con un chasis más estrecho y neumáticos reducidos para mejorar la maniobrabilidad. También integra una unidad de potencia híbrida suministrada por Ferrari, con una distribución cercana al 50 % entre energía eléctrica y combustión.

Entre los cambios más visibles para esta temporada destaca la eliminación del DRS, por lo que ahora el coche utiliza aerodinámica activa que entrega potencia extra para adelantar. El resultado es un monoplaza pensado para la nueva era tecnológica de la F1, donde la eficiencia energética y la estrategia serán puntos clave.

El Cadillac de Checo, potente, ligero y elegante ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

