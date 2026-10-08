Enigma de 100 años

Nobel por resolver misterio químico

Henri Kagan y Kenso Soai recibieron reconocimiento por avances en síntesis orgánica asimétrica, al explicar y controlar moléculas especulares con aplicaciones médicas.

Nobel de Química descifra la asimetría de la vida
Nobel de Química descifra la asimetría de la vida Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola
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Staff Infografía

EL RECONOCIMIENTO fue otorgado ayer a Henri Kagan, de Francia, y Kenso Soai, de Japón, por sus descubrimientos sobre los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica.

Su trabajo ayudó a resolver un misterio de más de un siglo: por qué algunas moléculas existen en dos versiones que son imágenes especulares —como la mano derecha y la izquierda—, pero los seres vivos utilizan casi exclusivamente una de ellas.

Kagan abrió el camino en 1986 al demostrar que era posible favorecer una de estas formas en un laboratorio; Soai llevó el fenómeno más lejos con reacciones capaces de amplificar esa preferencia hasta producir esencialmente una sola versión molecular.

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El hallazgo es relevante también para la medicina: las dos formas de una molécula pueden tener efectos biológicos muy distintos; controlar cuál se produce permite diseñar fármacos con mayor precisión y seguridad.

Nobel de Química descifra la asimetría de la vida
Nobel de Química descifra la asimetría de la vida ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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