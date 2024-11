Sheinbaum: Llamada con Trump fue en ‘muy buenos términos'

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la llamada que ayer sostuvo con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue cordial y “en muy buenos términos”.

Compartió que el primero en emitir una felicitación fue el republicano, quien aprovechó para extender un reconocimiento por el triunfo electoral de la mandataria en junio de este año.

“Fue una llamada muy cordial, quiero destacar esto, él inició la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones y le devolví la felicitación evidentemente. Para eso era la llamada, para felicitarle por el triunfo y fue una llamada muy cordial en general, hablamos de la buena relación que hay entre México y Estados Unidos… fue en muy buenos términos, así fue la llamada”, dijo Claudia Sheinbaum.

En la charla, contó, la problemática relativa a la migración únicamente fue referida por parte del presidente electo, con el recordatorio de que “hay un tema en la frontera”, a lo cual la mandataria respondió que sí hay un tema y que ya habrá espacio más adelante para hablarlo.

Respecto a la invitación que ayer trascendió para que la Presidenta asista a la toma de protesta, Sheinbaum Pardo aclaró que esto no ocurrió y que lo único que se dijeron mutuamente es que se verán pronto.

“Esto que salió de que si me invitó a la toma de posesión me dijo ‘see you soon’, o sea, nos vemos pronto y le dije ‘sí, nos vemos pronto'“, contó Claudia Sheinbaum.

Explicó que el equipo del estadounidense no ha enviado las invitaciones formales pues además, aún está en la conformación de quienes lo acompañarán en su administración.

“Pues vamos a ver, todavía no, ni siquiera entiendo, han enviado las invitaciones, pues acaba de obtener el triunfo, está constituyendo su equipo y pues ya habrá un momento para poder definir eso”, dijo.

También compartió que el republicano le pidió saludar al expresidente Andrés Manuel López Obrador en su nombre, pues afirmó haber tenido una buena relación cuando él estuvo a cargo del país.

