Sheinbaum rechaza pausa de INE para elección judicial; sugiere consulta a TEPJF

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la pausa que el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene respecto a la organización de la elección judicial a causa de las suspensiones judiciales que no se han resuelto de manera definitiva.

Claudia Sheinbaum sugirió al órgano consultar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre cómo proceder, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no consiguió invalidar la reforma judicial debido a que el asunto es en material electoral.

“No estoy segura qué artículo de la Constitución pero establece que la Corte puede aceptar un recurso de un partido político y ha habido antecedentes en el caso electoral. Entonces al definir que es electoral ya no se permitirían los recursos de amparo… Al reconocer la Corte que es un asunto electoral ya le corresponde estos temas al Tribunal… “Desde mi perspectiva, no (están en lo correcto por detenerse)”, comentó Claudia Sheinbaum.

En otro punto, la mandataria también criticó el presupuesto superior a los 30 mil millones de pesos que el INE solicitará a la Federación para ejercer en 2025, por ser un monto superior a lo ejercido este 2024, siendo que para el próximo no habrá elecciones federales como ahora y los partidos políticos no recibirán financiamiento para alguna campaña.

Al recordar que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que enviará el próximo viernes a la Cámara de Diputados deberá incluir el monto tal como lo pidió el Instituto, pidió a los legisladores revisar y que el órgano desglose cada gasto que planea hacer.

“¿Cómo que más recursos en el 2025 que lo que gastaron en el 2024? Pues sí, pero si no hay campañas, no hay financiamiento a partidos políticos… Pero es un llamado al INE, a la racionalidad, o sea, los privilegios no van con el momento que está viviendo nuestro país”, dijo.

Para dimensionar, dijo que los más de 30 mil millones representan ocho veces el presupuesto para el programa de madres trabajadoras y también supera al programa Sembrando Vida.

