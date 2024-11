Chocan senadores por críticas de Ken Salazar contra la estrategia de seguridad de AMLO

Las críticas lanzadas por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, confrontaron a los senadores del oficialismo y del PAN durante la sesión donde se discutían los “súper poderes” a la Secretaría de Seguridad.

El morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara calificó como injerencista las declaraciones del diplomático estadounidense, quien mencionó que no funcionó la estrategia de seguridad de López Obrador de “abrazos no balazos”, además de que bloqueó la llegada de 32 millones de dólares para combatir a la delincuencia.

“Es que estoy azorado viendo las declaraciones del embajador norteamericano en cuanto a la política que se ha aplicado de ir a las causas de los problemas. Lo que no han entendido muchos, esto que marcó el presidente como la política de abrazos y no balazos.

“Y todavía más cuando este embajador injerencista ha estado hablando en contra de la necesaria subordinación que a su juicio debe de haber de nuestro país y que tanto el presidente Andrés Manuel como la presidenta Claudia Sheinbaum, pues, han manifestado que México es soberano, que toda la coordinación, pero nada de subordinación y menos cundo ellos no quieren atender los problemas en las armas que vienen a este país y en otros menesteres”, afirmó.

PAN reitera que la estrategia de seguridad de AMLO no funcionó

La panista Lilly Téllez contestó al morenista Huerta, al señalar que lo declarado por Salazar es lo que todos saben, que la política de abrazos no balazos no funcionó; que los abrazos fueron para los criminales y en el país provocó más balazos.

“Cuando el embajador Ken Salazar dice que López Obrador no aceptó la ayuda de los Estados Unidos para combatir al crimen, a los criminales, para combatir a los cárteles y a toda la gama de delincuentes que se dedican desde el tráfico de armas, la trata de personas deja en claro que lo que hacía López Obrador es proteger a los criminales quienes no solamente se coludió, a quienes no solamente protegió, sino a los criminales que son los socios de López Obrador, los socios de Morena”, acusó.

La petista Yeidckol Polevnski -quien ayer estaba en Brasil y hoy llegó muy temprano al Senado a donde había pedido licencia por tiempo indefinido- se lanzó contra Téllez.

“Para las ignorantes que no saben, que el pueblo de México es una nación, somos una nación soberana, independiente, no somos una Colonia. Que se escuche fuerte y claro, no somos una Colonia, no hay razón por la que nadie de otro país venga aquí a querer hacer o a decidir por nosotros. México tiene y puede resolver por sí mismo”, aseguró.

