‘Todavía hay trabajo por hacer’: EU respalda a Ken Salazar tras dichos contra AMLO

Estrategia “abrazos, no balazos” no funcionó

El Departamento de Estado de los Estados Unidos respaldó a su embajador en México, Ken Salazar, luego de las críticas que hizo a la política de abrazos no balazos en México aplicada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , y la negativa de éste a recibir apoyo financiero en la lucha contra la delincuencia.

En Washington, el vocero del Departamento, Vedant Patel aseguró que aún hay trabajo importante por hacer para mejorar la relación bilateral con México y la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, a 2 meses de que Joe Biden deje la administración estadounidense.

“El embajador Salazar fue muy claro en que todavía hay trabajo por hacer, trabajo importante. La cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México sigue siendo una prioridad de seguridad nacional para nosotros”, respondió el portavoz.

Agregó que en EU “en lo que estamos enfocados es en profundizar nuestra cooperación con la administración Sheinbaum y hacer que las comunidades, y en última instancia las personas de ambos lados de la frontera, se sientan seguras”.

Sin profundizar en el tema, Patel no hizo referencia a la nota diplomática que México envió al gobierno de Estados Unidos en protesta por las declaraciones de Ken Salazar que arremetió en contra de la política anticrimen de López Obrador, lo cual no ha detenido la violencia.

Según la presidenta Claudia Sheinbaum, el representante diplomático estadounidense no era consistente en sus declaraciones, pues “un día dice una cosa y al otro otra”.

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, criticó la estrategia de seguridad del expresidente López Obrador.

¿Qué dijo Ken Salazar sobre la estrategia de seguridad de AMLO?

El miércoles, el embajador de Estados Unidos en México aseguró que la estrategia de “abrazos no balazos” no funcionó. Indicó que la prueba es la violencia que enfrenta nuestro país en zonas como Sinaloa.

“La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es la de prevención, pero esos son programas que deben seguir, y programas que apoyamos muchísimo de parte de EU, como Sembrando Vida, Sembrando Oportunidades, otros programas para empresarios pequeños, todo eso es la prevención, eso es importantísimo y estoy 100 por ciento de acuerdo", mencionó.

Además, indicó que las estadísticas delictivas que se presentan al pueblo para decir que los delitos han disminuido y que todo va bien, no muestran la realidad de la violencia en México.

“El otro lado es cumplir con la ley y ahí es cuando se dice, nomás no hay problema, tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema, no está basado en la realidad. La realidad es que el pueblo de México, y esto es empresarios, son los miembros de la prensa como ustedes, son los que trabajan en las esquinas de las calles, son los que tienen ranchos, es como el vaquero en Sinaloa que lo mataron este fin de semana porque era líder, no viven en seguridad”, dijo.

Las declaraciones de Ken Salazar provocaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores enviara una nota diplomática.

Las declaraciones de Ken Salazar provocaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores enviara una nota diplomática por las declaraciones del representante estadounidense en México.

También, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema en su conferencia mañanera, donde cuestionó el cambio de postura de Ken Salazar.

En la conferencia matutina, proyectó fragmentos de una entrevista en la que él aseguró que México y Estados Unidos se han coordinado en materia de seguridad.

Recordó que esta no es la primera ocasión en la que el embajador se contradice, pues en medio del debate por la reforma judicial la opinión de Ken Salazar cambió entre una semana y otra.

“Vale la pena decirlo, hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien, una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Tal declaración escuchamos la de ayer o la de hace unos meses, porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno, no puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra”, dijo.