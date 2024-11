Inscritos 2 mil 278 aspirantes a juzgadores, pese a intento por descarrilar proceso: Fernández Noroña

A nueve días de vencer el plazo para la inscripción como aspirantes para los cargos de jueces, magistrados y ministros, se han registrado dos mil 278 candidatos, informó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

A través de sus redes sociales, el senador morenista dio a conocer el avance en el proceso de los aspirantes a personas juzgadoras que participarán en la elección del 1 de junio de 2025, conforme a los datos proporcionados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo.

El día de hoy hay 2278 personas que están solicitando registrarse para la elección de las personas juzgadoras. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) November 15, 2024

Lo anterior a pesar de que se han presentado 112 juicios de impugnación en contra de los distintos procesos que llevó a cabo el Senado de la República para la elección de los impartidores de justicia, como la aplicación de las leyes secundarias y su procedimiento, la insaculación y la convocatoria a participar.

En ese sentido, Fernández Noroña dijo que “no descansarán y hasta el último segundo buscarán descarrilar el proceso. No pudieron, no han podido y no podrán", advirtió.

Así es el proceso de registro

A su vez, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal (CEPL) invitó a los profesionales del Derecho a inscribirse como aspirantes para los cargos de jueces, ministros y magistrados, que se renovarán en la elección extraordinaria de junio de 2025.

Los integrantes de esta instancia, Ana Patricia Briseño, Andrés Norberto García Repper, Maribel Concepción Méndez de Lara, Maday Merino Damián y María Gabriela Sánchez, continúan su labor para revisar la documentación de quienes ya se han registrado.

Este proceso histórico está abierto a todas las personas licenciadas en Derecho, la fecha límite para el registro de candidaturas es el próximo 24 de noviembre y puede realizarse a través del portal digital en ESTE ENLACE.

Senado de la República publicó convocatoria para elección de personas juzgadoras.

Las y los interesados en participar en esta renovación, inédita para la vida pública de nuestro país, también pueden acudir a la oficialía de partes de cualquiera de las cámaras del Congreso para llevar a cabo su registro.

Por otra parte, con el fin de asegurar transparencia y brindar certeza en el proceso, el comité revisa de manera exhaustiva todos y cada uno de los registros, con el objetivo de garantizar que sólo los mejores perfiles avancen en el proceso.

Una vez concluida la etapa, el comité verificará que los aspirantes cumplan con los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, y publicará las listas de candidatos que continuarán a la siguiente etapa a más tardar el 15 de diciembre.

De esta manera, el Comité de Evaluación reiteró el compromiso con su responsabilidad histórica de que sean las personas con mayor capacidad y probidad quienes integren el Poder Judicial de la Federación.

¿Cuáles cargos se renovarán en el Poder Judicial?

El próximo año estarán a elección los siguientes cargos: cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), así como una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

También 10 magistradas y 5 magistrados de las Salas Regionales del TEPJF, con sede en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca, además de 464 magistradas y magistrados de Circuito, y 386 juezas y juezas de distrito

am