Oposición critica recortes en PPEF; 4T dice que reafirma crecimiento

Legisladores de oposición reprocharon que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 no se ajusta a la realidad, pues disminuye los montos para áreas prioritarias como salud, educación, seguridad, entre otros.

En entrevista con La Razón, el coordinador parlamentario del PRI en el Senado de la República, Manuel Añorve, aseguró que, además, la iniciativa de Ley de Ingresos refleja la falta de recursos que ya tiene el Gobierno.

“Estamos viendo el barril de petróleo a 56 dólares, cuando está terminando este año alrededor de 70; obviamente lo están poniendo a la baja para después decir que tuvieron superávit”, remarcó.

En cuanto al PPEF, criticó que “golpea fuertemente a las universidades públicas, pues si bien corrigió Hacienda, lo cierto es que los entes públicos están siendo golpeados en varios estados del país, no son sólo la UNAM y el Poli”.

Señaló que la baja de recursos en las universidades va a ocasionar que disminuya la matrícula pues, por ejemplo, a la de Guerrero le quitaron 300 millones de pesos, pese a que se encuentra en los últimos lugares en educación.

Indicó que, entre los recortes a destacar, están los de del área de Comunicaciones y Transportes, ya que no habrá mucho dinero para mejoramiento y mantenimiento de las carreteras del país, y los del sector salud, en donde no se va a garantizar el abasto de medicamentos.

“No van a garantizar el apoyo a la población, como desde hace seis años no se hizo, y pues, la verdad, nunca hemos estado como en Dinamarca”, agregó.

Sostuvo que en Morena no se ponen de acuerdo si habrá o no reforma fiscal, pues, por una parte, Ricardo Monreal, líder de esa fuerza política en la Cámara de Diputados dice que sí, pero por otro la Presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no la habrá.

“Traen un relajo y eso se refleja en el presupuesto, que no cumple con las exigencias que se necesitan en el país, pero en el fondo, siguen aumentado programas sociales, que sólo sirven como aparato electoral”, añadió.

En tanto, Guadalupe Murguía, coordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, expresó el compromiso de su bancada con la realización de un análisis “riguroso y responsable” de la iniciativa de Ley de Ingresos para el 2025 presentado el pasado viernes por el Ejecutivo federal.

“Reconocemos la importancia de este documento para el desarrollo económico del país y la necesidad de asegurar que las propuestas incluidas sean viables y beneficien a la ciudadanía”, dijo la panista en un comunicado.

Guadalupe Murguía explicó que, en un primer análisis, “hemos identificado varios aspectos que requieren atención y corrección para garantizar un marco fiscal justo y equitativo”.

La legisladora destacó en especial tres puntos en los cuales su partido pondrá lupa: la carga fiscal prevista, la proyección de un “elevado” endeudamiento y el hecho de que no se garantiza la transparencia en el uso de los recursos públicos por parte de los entes de la administración pública federal.

Murguía Gutiérrez hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios “para que trabajemos juntos en la construcción de un proyecto que realmente responda a las necesidades del país, priorizando siempre el bienestar de las y los mexicanos”.

Alertó que la iniciativa de Ley de Ingresos plantea un “elevado endeudamiento”, pues se contempla un déficit presupuestal del 3.2 por ciento del PIB, lo que equivale a aproximadamente 1.2 billones de pesos.

Y explicó: “Para financiar este déficit, el Gobierno planea emitir deuda pública, manteniendo así el nivel de deuda en un 51.4 por ciento como porcentaje del PIB”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, aseguró que “el Paquete Económico 2025 reafirma una visión de crecimiento económico con justicia social, similar a la de la administración anterior, y refuerza los programas sociales”.

En un comunicado, la legisladora de Morena especificó que de acuerdo con las proyecciones contenidas en los documentos recibidos el pasado viernes en San Lázaro, la actividad económica de México mantendrá su fortaleza, con un crecimiento proyectado entre el 2 y 3 por ciento para el próximo año, impulsado por un mercado interno sólido y una inversión estratégica.

“El presupuesto contempla un reforzamiento de los programas sociales, destacando la Pensión para el Bienestar de las personas Adultas Mayores, la cual ha demostrado un impacto significativo en la reducción de la pobreza en la población mayor de 65 años”, dijo la legisladora.

Preocupa a especialistas recorte en Salud

El presupuesto correspondiente al sector Salud sufrirá un recorte del 31 por ciento, al pasar de 96 mil 989 millones de pesos aprobados en 2024 a 66 mil 693 millones de pesos, lo cual “deja ver el camino de lo que viene y confirma que no seremos Dinamarca”, señalaron a La Razón especialistas y sindicalistas.

El dirigente de la subsección 2 de la Sección 35 del Sindicato de Salud en Oaxaca, Edgar Carrasco Martínez, señaló que “a estas alturas México está muy lejos de ser Dinamarca, y basta con echar un ojo a los hospitales en zonas rurales, y ahora el nuevo presupuesto asignado para creer que llegaremos a ser Dinamarca”.

Para 2025, uno de los rubros más afectados corresponde a Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, con 33 por ciento, al pasar de 88 mil 916 millones de pesos aprobados en 2024, a 59 mil 89 millones de pesos solicitados para 2025.

En tanto, el diputado federal del PAN y especialista en la materia, Éctor Jaime Ramírez, alertó: “Con el proyecto 2025 México tendrá el presupuesto para salud más bajo de América Latina y el gasto per cápita más reducido del continente americano. El mensaje del Gobierno federal es que la salud de los mexicanos no es prioritaria”.

El panista aseguró que en salud los infantes en México seguirán siendo de los más vulnerados.