Marina tendrá sólo mujeres en desfile

Por primera vez, la Secretaría de Marina (Semar) tendrá un contingente integrado solamente por mujeres en el desfile conmemorativo del 20 de Noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.

La columna estará integrada por 87 mujeres y contará con un vehículo en que se expondrá el tema de la participación de la mujer en la Marina. El grupo estará dividido en tres compañías a pie y estará encabezado por la capitana de navío Yza Nubia Frías Aguirre.

En entrevista con La Razón, la teniente de fragata del Servicio de Logística Naval, Jeni Chávez Román, adscrita a la Universidad Naval, mencionó que la participación de la mujer es sumamente importante, ya que los efectivos del sexo femenino cuentan con la capacidad para desempeñar cualquier cargo.

“Estamos trabajando con el tema de la igualdad y no discriminación y estamos con una participación constante con las mujeres en todas nuestras actividades; por ello, en este año se decidió que el personal femenino enliste y realce a la Secretaría de Marina en el desfile”, explicó.

Señaló que en 1942 comenzó la participación femenina en la Armada con afanadoras y enfermeras; posteriormente se enlistaron más mujeres en diferentes funciones y, con el acceso a la formación profesional, se consolidó su integración.

Dijo que fue en 2008 cuando la Heroica Escuela Naval abrió sus puertas para que el personal femenino se integrara a la carrera de Logística Naval, y explicó que, en su caso, entró a la institución en el 2010, algo que siempre quiso hacer.

Oriunda del estado de Veracruz, comentó que siempre tuvo en la mira estar en la institución, debido a que esta entidad se caracteriza por la constante presencia de marinos en las playas y el puerto; por ello, al verlos realizando labores de protección ciudadana, quiso pertenecer a la Armada cuando fuera

el momento.

“Me he desempeñado en diferentes unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina y en unidades operativas, siendo jefa de departamento de buques de guerra. He estado en unidades administrativas en el Departamento de Presupuesto y ahora me encargo de coordinar el proceso de selección para el ingreso a las diferentes carreras. Me gustaba ver a los marinos y cadetes en su participación en los desfiles”, agregó.

La teniente de fragata precisó que la Armada de México cuenta con 74 mil efectivos, de los cuales, 17 mil son mujeres, lo que representa 22 por ciento del total de la fuerza.

Respecto al Día de la Armada, que se conmemora el 23 de Noviembre, dijo que es un día muy importante, ya que se recuerda cuando se consolida la Marina mexicana en la mar, una vez que se logró expulsar a los españoles que aún se encontraban en el puerto de San Juan de Ulúa, Veracruz, tras la declaración de Independencia.

En vísperas de la conmemoración de este importante suceso en la historia de nuestro país, la Marina ha realizado hasta el momento 70 mil 500 operaciones navales en lo que va del año.

La Fuerza Aeronaval es uno de los componentes operativos más importantes de la Armada de México, cuyo propósito es velar por la paz y la seguridad de los mares y el espacio aéreo mexicanos.

De esta manera, las aeronaves con que cuenta la institución se emplean en operaciones de vigilancia, reconocimiento, búsqueda, rescate, de transporte, apoyo aéreo cercano a diversas tareas e intercepción.

Un contingente de mujeres desfiló en Veracruz, el pasado 4 de octubre

La ventaja operativa que brinda este componente se refleja en los apoyos brindados en los últimos días para localizar 224 laboratorios clandestinos, donde se neutralizaron 408 toneladas de metanfetamina cocinada y 770 toneladas de precursores químicos.

En este rubro, destaca un megalaboratorio localizado mediante Patrullaje de Vigilancia Aeronaval el 11 de febrero de este año, en Quiriego, Sonora, donde 413 toneladas de metanfetamina y 12.3 toneladas de precursores químicos fueron neutralizados.

De igual manera, la Armada ha contribuido a la localización y erradicación de más de dos mil 250 toneladas de marihuana a través de la ubicación de más de 42 hectáreas de plantíos, contabilizados del último trimestre de 2023 al último trimestre del 2024.

En lo que se refiere al mantenimiento del Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, mediante el despliegue del componente operacional trinomio (buque, aeronave, patrulla interceptora), en lo que va del año se han asegurado 41 embarcaciones, así como aproximadamente 48 mil kilogramos de presunta cocaína y 56 mil 500 litros de combustible, y se detuvo a 161 presuntos trasgresores de la ley.