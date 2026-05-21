Con Markwayne Mullin acordamos colaborar conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países: CSP

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum afirmó que tras la reunión con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países.

“Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países", publicó Claudia Sheinbaum en sus redes sociales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió este jueves a Markwayne Mullin, quien llegó a Palacio Nacional.

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En la reunión se planeaba que estuvieran presentes los integrantes del Gabinete de Seguridad, posteriormente el funcionario estadounidense sostendrá una agenda de trabajo con autoridades encargadas de seguridad en el país.

Uno de los asistentes a la reunión fue Roberto Lazzeri, quien este 20 de mayo recibió el beneplácito de Estados Unidos para ser el embajador México en aquel país.

También acuidieron Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

Del lado mexicano estuvieron el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco y por el titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón.

Además, el Gabinete de Seguridad del gobierno de México, integrado por los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad, Omar García Harfuch; de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Morales.

Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países. pic.twitter.com/qmqWGGTGCa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 21, 2026

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FGR