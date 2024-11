¿Quién es Laisha Michelle Oseguera González, hija de El Mencho? Esta es su edad, Instagram...

Fue el pasado 19 de noviembre cuando, en Estados Unidos, detuvieron a Cristian Gutiérrez Ochoa, alias ‘El Guacho’ quien es la pareja sentimental de Laisha Michelle Oseguera González hija del presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ‘El Mencho’.

De acuerdo con los reportes de las autoridades estadunidenses la dirección de Oseguera González también se conocía, sin embargo, no se procedió con su detención.

Ha trascendido que la hija de ‘El Mencho’ junto con su pareja ha vivido en Estados Unidos desde el año 2022, cuando intento ampararse ante la orden de detención que presenta en México. Y es que, en el país, es acusada del secuestro de dos elementos de la Marina en el año 2021, junto con ‘El Guacho’.

¿Por qué no la detuvieron?

Aunque las autoridades informaron que llevaban tiempo en vigilancia de Cristian, su detención fue difícil ya que contaba con la tecnología para detectar cuando sus celulares eran intervenidos.

Sin embargo, lograron capturar en Riverside, California a el ‘Guacho’ y trascendió que la detención de Laisha no fue posible debido a que, en Estados Unidos, ella no cuenta con orden de aprensión, por lo que no tendría deudas con la ley.

En Estados Unidos, detuvieron a Cristian Gutiérrez Ochoa, alias ‘El Guacho’, y fue registrado en el sistema penitenciario

¿Cuántos años tiene Laisha Oseguera?

La menor de tres hijos del matrimonio de Nemesio Oseguera Cervantes y Rosalinda González Valencia tiene la edad de 23 años y de acuerdo con información que ha trascendido, cuenta con la nacional estadunidense.

Según fuentes confidenciales del gobierno estadounidense, en 2023, la pareja huyó a los Estados Unidos, tras fingir la muerte de ‘El Guacho’, permitiéndoles llevar una vida cómoda en la lujosa mansión que habitaban en California.

¿Tiene Instagram?

De acuerdo con la información, Laisha habría huido para rehacer su vida, por lo que indican, llevaba una vida ‘relativamente normal’ en la que incluso abrió su propia cafetería a unos kilómetros de su mansión en Riverside.

Sin embargo, la información sobre sus redes sociales o el nombre de su establecimiento no está disponible de manera pública.

Lo que se sabe, gracias al medio Illicit Investigations es que la propiedad en dónde se ubicaban habría sido comprada bajo el nombre de una empresa mexicana llamada Pasión Azul SA de CV, pagando los 1.2 millones de dólares del valor de la casa en efectivo.

