Migración y tráfico de fentanilo no se resolverán sin cooperación México-EU: Ken Salazar

Ante el amago del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el embajador de ese país Ken Salazar aseguró que ni la migración ni el tráfico de fentanilo se resolverán sin la cooperación bilateral.

Declaró que el consumo de fentanilo en Estados Unidos es parte del problema de la inseguridad en México, al igual que lo es el tráfico ilícito de armas desde su país a suelo mexicano; “también se tiene que reconocer que los precursores, incluso el fentanilo que llega a México, Estados Unidos y Canadá. Entonces decir que es problema de un solo país es no ver la realidad, es un problema de todos los países".

En conferencia de prensa, el diplomático estadounidense dijo que las muertes por sobredosis de fentanilo en su país han disminuido durante la administración del presidente Joe Biden, y afirmó que la cooperación con México ha sido crucial en este sentido.

Sin embargo, admitió que mientras no se resuelvan los problemas de seguridad en México, en particular en la frontera con Guatemala, no podrán resolverse los retos de Subrayó que la inseguridad hace ”tambalear” a las democracias y dijo que esto es una de las causas de la migración y la realidad de países como Venezuela, Haití, Nicaragua y México.

Salazar resaltó que la frontera sur mexicana es una “frontera rota” por la inseguridad y pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se invierta en la materia. Reiteró que hay 22 millones de dólares de EU para echar adelante el programa para enfrentar la criminalidad.

