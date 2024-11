Fisura en la 4T

Nos recomiendan poner mucha atención en la decisión del senador de Morena, Javier Corral, de votar en contra de la desaparición del Inai y de otros seis órganos autónomos. El asunto, nos dicen, va más allá de un sufragio, que no hizo diferencia, pues de todos modos la 4T logró la mayoría calificada que necesitaba. Lo relevante es que ese voto representa el rompimiento del bloque monolítico del oficialismo que hasta ayer se había mantenido intacto en el Senado. La actitud de Corral revela que la fisura surgida durante la ratificación forzada de Rosario Piedra al frente de la CNDH no ha sido superada. Se sabe que, en privado, varios senadores se han quejado de que se les imponen posturas respecto a determinados temas sin darles oportunidad de opinar. Y hay quien cree que si las cúpulas del guinda no realizan una operación pegamento al interior de la bancada, no pasará mucho tiempo antes de que otros senadores se salgan del huacal, pero ahora sí poniendo en riesgo votaciones. Por lo pronto, pendientes.

TE RECOMENDAMOS: El adiós de Luis María Aguilar