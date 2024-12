Fortalecen diálogo con organismos autónomos

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo reuniones con los titulares de los diversos órganos autónomos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y universidades públicas; señaló que el objetivo fue revisar el presupuesto asignado a estos entes, así como los ajustes necesarios ante las condiciones económicas actuales.

En entrevista, Monreal destacó que, debido a las necesidades prioritarias del país, como la educación, salud, seguridad y el desarrollo de infraestructura, será necesario realizar ajustes en los presupuestos de universidades y organismos autónomos.

“No va a ser fácil. Yo hablaba de entre 15 y 20 mil millones de pesos para asignar, creo que va a ser un poco más, porque veo cómo las necesidades son reales y cómo tenemos que hacer un gran esfuerzo de creatividad para poder ajustarse a la baja algunos organismos y a otros resarcirles, el caso de las universidades”, resaltó.

El diputado señaló que, aunque se buscará evitar recortes drásticos, algunos sectores deberán adaptarse a un escenario de austeridad para garantizar que los recursos se destinen a las áreas más urgentes.

El legislador también subrayó la importancia de que las universidades revisen sus gastos y tomen medidas de austeridad. “Es fundamental que las instituciones públicas se ajusten a los nuevos tiempos, evitando lujos y excesos, para que podamos garantizar un uso más eficiente de los recursos”, comentó.

Aclaró que el Grupo Parlamentario de Morena está comprometido con el bienestar de las universidades, pero que es necesario un esfuerzo conjunto para enfrentar la realidad económica del país.

Además, expresó su confianza en que las medidas de austeridad se llevarán a cabo de manera responsable y técnica, tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en otros organismos.

Aseguró que la prioridad es proteger las funciones y facultades constitucionales de estas entidades, mientras se ajustan a las nuevas realidades fiscales del país.

“Vamos a trabajar para garantizar que, aunque haya ajustes, no se afecten los servicios esenciales ni los derechos”, dijo.

Ricardo Monreal también negó que las reuniones con representantes de organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), estén orientadas a negociar la permanencia de estas instituciones.

“Les he sido claro, sería engañar a la gente diciendo que no va a pasar. Eso no ha ocurrido, y nosotros como mayoría tomaremos una decisión en los próximos días”, sostuvo el legislador.

Sin embargo, Monreal subrayó que, dentro del proceso de reforma, Morena tiene la intención de realizar ajustes para mejorar las condiciones laborales de los empleados del Inai y otros seis organismos autónomos que también están bajo la mira del partido.

“Podemos mejorar la reforma para proteger a los trabajadores, para proteger la función, para otorgarle autonomía técnica. Todo eso sí estamos haciéndolo”, resaltó el legislador.

En cuanto a la propuesta de la jornada laboral de 40 horas, Monreal aseguró que se avanzará en este tema en el periodo de sesiones de febrero. Explicó que el Gobierno y los empresarios trabajan en una solución gradual, con el objetivo de cumplir con esta demanda.

“Éste es un compromiso con los millones de mexicanos que esperan que esta medida se concrete”, señaló el líder guinda en la Cámara baja.