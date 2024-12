CSP rechaza reclamo a Trump por aranceles

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó haber hecho un reclamo al mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, por el amago de imponer aranceles a exportaciones automotrices mexicanas, aunque rechazó entrar en polémica con él por sus declaraciones.

El jueves, el republicano aseguró en un evento que la mandataria mexicana le cuestionó el por qué había tomado tal decisión de aumentar impuestos a artículos nacionales.

“No fue así”, dijo Sheinbaum Pardo. Atribuyó tal declaración a una forma particular en la que se comunica el estadounidense, como lo hizo días atrás luego de que ambos sostuvieron su segunda llamada telefónica y él aseguró que en dicha conversación México aseguró que detendría a los migrantes.

Dijo que no caerá en provocaciones y que México siempre será representado de manera digna, pues insistió en que la relación con el aliado comercial será de colaboración, mas no de subordinación.

“El presidente Trump tiene una manera de comunicar; fue como cuando tuvimos la llamada y él hace una publicación en donde dice que vamos a cerrar la frontera y nunca se habló de eso en la llamada.

“En nuestra conversación con el presidente Trump le expuse la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos. Reiteramos que la postura de México es no cerrar fronteras sino tender puentes entre gobiernos y entre pueblos”, sostuvo.

Tanto México como Canadá tienen el derecho absoluto y el poder para resolver fácilmente este problema que ha estado latente durante mucho tiempo. Por este medio exigimos que usen este poder Donald Trump, Presidente electo de EU



Trump aseguró el jueves, durante su presentación en los Premios Patriotas anuales de Fox Nation, en Nueva York, que Sheinbaum le reclamó por su anuncio de poner aranceles a los productos mexicanos; pese a ello, dijo que la mandataria es “una mujer muy agradable”.

“Como probablemente lo leyeron, el otro día hablé con la nueva Presidenta de México. Una mujer muy agradable, y tuvimos una conversación muy agradable”, dijo en la cena en Brookville.

En la conversación, dijo, reiteró su posicionamiento a Sheinbaum sobre las acciones que tomaría Estados Unidos con la migración ilegal de extranjeros, así como con la “invasión” de drogas a territorio estadounidense, particularmente el fentanilo.

“Pero ella me dijo: ‘¿Por qué me estás haciendo esto?’. Yo le dije: ‘No. Sólo estoy poniendo muchos aranceles (a las importaciones de México) porque (ustedes) están permitiendo que los criminales ingresen a nuestro país, y ya no podemos permitir eso’”, comentó.

Luego, mencionó que la Presidenta se había comprometido a parar toda la inmigración irregular hacia Estados Unidos, “¡Y se detuvo! ¡Se detuvo! ¡Fue tan rápido que se detuvo!”.

Posteriormente dijo Trump: “No deberíamos de tener que hacer esto (la amenaza de aranceles). Pero no tenemos otra opción que detenerlo, aunque siempre sentí que (el tema migratorio) era más grande que la inflación.

“Tanto México como Canadá tienen el derecho absoluto y el poder para resolver fácilmente este problema que ha estado latente durante mucho tiempo. Por este medio exigimos que usen este poder. Y hasta que lo hagan, es hora de que paguen un precio muy alto”.

Sobre Canadá, su otro socio comercial, dijo que “Justin (Trudeau) vino volando”, en referencia al viaje de Trudeau a Mar-a-Lago. Eso provocó que algunos en la audiencia corearan “¡51!” , un guiño a la broma que habría realizado durante su cena con Trudeau sobre que Canadá podría convertirse en el estado 51 de EU.

Granada rechaza plan de recibir a migrantes

El gobierno de Granada se sumó este viernes al rechazo de Panamá, Bahamas y las Islas Turcas para recibir a migrantes de otros países deportados por Estados Unidos, como propuso el equipo del presidente electo, Donald Trump.

Según una nota de prensa de la oficina del primer ministro, Dickon Mitchell, su Gobierno “no ha participado en ninguna discusión sobre la deportación de migrantes a Granada. Además, no se ha presentado ninguna propuesta sobre este asunto”.

En la nota, precisó que esta aclaración se produce en respuesta a las informaciones que apuntaban a la isla como posible destino de las deportaciones de migrantes prometidas por Trump.

Aparte de Granada, los otros países que supuestamente el equipo de Trump está considerando para deportar a los migrantes cuando sus países de origen se nieguen a aceptarlos son Bahamas, las Islas Turcas y Caicos y Panamá.

El jueves, Bahamas informó en un comunicado: “Este asunto fue presentado al Gobierno, pero fue revisado y rechazado firmemente por el primer ministro (Philip Davis)”.

Por su parte, el Gobierno de las Islas Turcas y Caicos dijo que se opone a esta idea de Trump, aunque no precisó si, como en el caso de Bahamas, ha recibido una propuesta al respecto.

“Somos firmes en nuestro compromiso de proteger los intereses de las Islas Turcas y Caicos y defender la integridad de nuestro sistema de inmigración”, afirmó Arlington Musgrove, ministro de Inmigración y Servicios Fronterizos.

Añadió que no va a permitir que las políticas externas socaven o dicten su seguridad nacional, más ahora que están lidiando con un aumento de la migración irregular desde Haití.

Por su parte, la Cancillería de Panamá asestó a que “no tenemos obligación de recibir a deportados de otras nacionalidades”, según un breve comunicado.