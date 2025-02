Con 29 mmdp en el aire, 4T avala Cuenta Pública 2022

Sin el aval de las bancadas de oposición, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública 2022, correspondiente al cuarto año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en la que persiste un desfalco por 29 mil 765 millones de pesos.

Con 329 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 119 en contra del PAN, PRI y MC, las y los legisladores aprobaron el dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2022, la cual presentó un gasto neto total de siete billones 595 mil 307 millones de pesos, lo que significó un incremento real de 5.1 por ciento respecto a un año anterior.

“Con este dictamen somos testigos del Gobierno más autoritario, del Gobierno más opaco, del Gobierno más corrupto y mentiroso en la historia de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. La marca de este régimen es el derroche, el engaño y los otros datos. Esta Cuenta Pública demuestra que, a ti, mexicana y mexicano, este Gobierno te dejó con obras faraónicas, llenas de derroche que no sirven y llenas de corrupción”, acusó el panista Miguel Ángel Guevara, al fijar la posición de su bancada.

El Dato: Del total de observaciones, 22 mil 892 mdp fueron de estados, municipios y entes con gasto federalizado.

En su oportunidad, el priista Mario Zamora llamó a rechazar la Cuenta Pública 2022 por las irregularidades detectadas en obras como el Tren Maya, así como los desvíos en Segalmex, a las que llamó “el robo del siglo”.

“El documento que nos han entregado tiene todos los elementos para no autorizarla y que quien tomó chocolate, pague lo que debe. No a los funcionarios corruptos, no a los Gobiernos transas, ineficiencias e ineficaces”, dijo.

La también panista Silvia Jiménez Delgado lamentó que la Cuenta Pública 2022, “lejos de ser una rendición de cuentas transparente y responsable, es la confirmación del despilfarro, la opacidad y la corrupción que caracterizó el Gobierno del expresidente López Obrador”.

Un ejemplo de ello, dijo, es el sobrecosto de las “obras emblemáticas” de la administración pasada. El Tren Maya, subrayó, “ha pasado de un costo original de 140 mil millones de pesos a más de 500 mil millones”.

Asimismo el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública instruye a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a continuar los procesos jurídicos para fincar responsabilidades relacionadas con las irregularidades documentadas en la Cuenta Pública 2022.

De los informes Individuales de la ASF, determinó recuperaciones por 32 mil 894 millones de pesos, de los cuales tres mil 128.1 millones de pesos son recuperaciones operadas, de manera que restan 29 mil 765.9 millones de pesos que estiman como recuperaciones probables o en su caso, montos por aclarar.

Al exponer el dictamen de la Comisión sobre el tema, la presidenta de esa instancia legislativa, la morenista Merilyn Gómez Pozos, resaltó que el documento avalado es una muestra de compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el manejo eficiente de los recursos públicos.

“En 2022 se logró mantener una economía sólida, capaz de resistir los embates internos y externos. Hemos enfrentado factores exógenos como la crisis inflacionaria mundial, los efectos económicos de la pandemia o la guerra en el este de Europa, y aun así hemos salido adelante con finanzas públicas sanas”, resaltó.