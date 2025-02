Pemex no tiene problemas, son coyunturas, asegura Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrente problemas en cuanto a las exportaciones de crudo hacia Estados Unidos, pues aseguró que gran parte de las circunstancias que hoy se atraviesan en la petrolera sólo son “coyunturas” que también se registran en otras empresas del mundo.

“No tenemos problemas en Pemex ni en la producción petrolera. Son coyunturas que se dan y que se han dado históricamente. No es que ahora hay un problema especial y hay un plan para recuperar el 1.8 millones de barriles y vamos a producir los 1.3 millones que se requieren de hidrocarburos para el consumo nacional”, sostuvo.

Consultada sobre si los problemas de agua y salinidad en el crudo que se procesa en la refinería de Dos Bocas se han extendido y generado inconformidad en los compradores, la mandataria respondió que es una situación en “algunas plataformas” y aseveró que lo ocurrido en la refinería Olmeca se resolverá en 10 días.

“Es coyuntural y además hay manera de resolverlo. No es que el crudo traiga agua y sal y se eche a perder, no. Hay mecanismos técnicos que permiten quitarle la salinidad y puedan entrar a cualquier refinería… este es un problema que tienen muchas petroleras del mundo, no es particular de Pemex”, dijo.

Sobre el tema, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, precisó que la petrolera cuenta con los mecanismos para desalar y deshidratar el crudo de manera que cumpla con las especificaciones adecuadas para su procesamiento.

“Pemex Internacional tiene una serie de contratos de exportación y especificaciones muy precisas de contenido de sal, contenido de agua, de sílice, de otros metales pesados y demás que nosotros controlamos porque es un producto comercial como cualquier otro. Es como vender cualquier otro producto”, dijo.

Confirmó que el crudo que se exporta ha generado quejas desde diciembre, pero sostuvo que es una situación que ya se controla; además, aseguró que ningún barco con barriles de crudo mexicano ha sido rechazado.

No obstante, mencionó que a causa de estas inconformidades se han recibido penalizaciones en centavos, aunque no precisó si en dólares, pesos ni en qué dimensión han sido dichas sanciones.

En otro punto, el director señaló que también se atienden las quejas por las que trabajadores en la Sonda de Campeche iniciaron una huelga de hambre, bajo la queja de una mala calidad en los alimentos que se les proporcionan.

Firma para evitar gasolinazos será en dos semanas

A fin de evitar que los precios de la gasolina al consumidor final continúen rebasando el promedio de los 24 pesos, la Presidenta mencionó que se mantiene la búsqueda de acuerdos con empresarios gasolineros, con quien estaría firmando un convenio dentro de dos semanas para concretar el compromiso de que el costo del combustible no rebase el tope mencionado.

