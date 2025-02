‘México no está en venta’, afirma Claudia Sheinbaum desde Veracruz.

Desde Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que México y su soberanía no están a la venta, por lo que en el marco de la celebración del 14 de febrero, destacó el amor al pueblo, a la naturaleza, a la familia y a la patria.

“México no está en venta; que la patria no se vende, la soberanía no se negocia, aquí estamos los mexicanos y las mexicanas para defender nuestra patria, hoy que es 14 de febrero que es Día del Amor y la Amistad decimos; amor al pueblo, amor a la naturaleza, amor a la familia, amor entre los mexicanos y amor a la patria”, aseguró durante la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Emiliano Zapata.

▶ #Video | “México no está en venta; que la patria no se vende, la soberanía no se negocia, aquí estamos los mexicanos y las mexicanas para defender nuestra patria”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein). pic.twitter.com/lb2cYGwTS4 — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 15, 2025

Ante esto, puntualizó que los mexicanos en Estados Unidos son héroes y heroínas de la patria por lo que siempre se les va a ayudar y proteger, además recordó que generan el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía estadounidense.

“Aquí está su Presidenta y aquí está el pueblo de México para apoyarlos siempre”, agregó.

Ante las y los veracruzanos anunció la construcción de un Centro de Salud de Servicios Ampliados del IMSS - Bienestar; de una Universidad Nacional Rosario Castellanos, ambos para atender a la población de las comunidades de Emiliano Zapata, El Carrizal y La Rinconada, además de que se va a atender el colector pluvial de Plan del Río.

“En la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen”, señaló.

En Veracruz, la Pensión Mujeres Bienestar beneficiará a 74 mil veracruzanas con un apoyo bimestral de 3 mil pesos.

JVR